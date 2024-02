S pettro, spettro (cromatico) delle mie brame, qual è la nuance pastello più bella del reame? Ti invitiamo a scoprire qui quella che sarà la tua alleata di stile: le collezioni moda primavera-estate 2024 sono fonte purissima di ispirazione

Come indossare i colori pastello? Se la domanda sta già spianando la strada agli styling della tua primavera-estate 2024, sei nel posto giusto. In questa guida ti mostriamo e guidiamo nei look in cui le nuance candy sono protagoniste assolute. Lasciati ispirare!

Come indossare il celeste pastello?

Soffice come una nuvola, dolce come lo zucchero a velo. Il celeste pastello domina lo spettro delle nuance candy: una scelta cromatica perfetta non solo per i look moda primavera-estate 2024 ma anche per quelli di tutte le stagioni calde a venire. In passerella da Alberta Ferretti, lo troviamo animato da una fantasia a righe e a stampa piena che gioca con volumi e proporzioni: lo dimostra la blusa a righe maxi (e con fiocco oversize) indossata sopra una morbidissima gonna a righe mini. Anche Zimmermann punta sul celeste pastello, e lo fa in chiave quiet luxury. Ovvero, camicia oversize con maxi tasche, sapientemente inserita all’interno dei pantaloni a palazzo tono su tono. Il risultato? Tremendamente chic e sofisticato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alberta Ferretti primavera-estate 2024

Foto Launchmetrics/Spotlight. Zimmermann primavera-estate 2024

Verde salvia, una nuance molto versatile

Profumo e sapore di menta si palesano alla nostra memoria sensoriale già solo osservando questi styling! Dei due look che ti proponiamo dalle passerelle delle collezioni moda primavera-estate 2024 notiamo subito l’eccezionale versatilità di questa nuance. In passerella da Bottega Veneta, il direttore creativo Matthieu Blazy propone l’abito midi in pelle, materiale la cui texture va appunto ad animare e rendere particolarmente vivo questo colore pastello (complice anche la scelta degli accessori arancioni: un vero boost di energia, non trovi?). Emporio Armani gioca invece con più tonalità su scala cromatica: sì alla giacca con i pantaloni, purché in due varianti differenti di verde menta.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta primavera-estate 2024

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani primavera-estate 2024

Color lavanda, ed è subito allure provenzale

Chiudi gli occhi e immaginati lì, in Provenza, in un campo di lavanda. Profumi, colori e suggestioni tornano alla mente osservando le proposte delle collezioni moda primavera-estate 2024 di Carolina Herrera e Louis Vuitton. Per la prima griffe, non c’è ombra di dubbio che questo colore vada indossato in formula total look: abito, clutch, décolletées. Tutto è perfettamente tono su tono. Da notare, senza dubbio, è anche il minimalismo che anima la mise: lo slip dress di raso è contraddistinto da linee pulite e morbide, sigillando (anche) il perfetto look da cerimonia estiva. In passerella da Louis Vuitton, invece, il color lavanda trova spazio su abiti dallo scollo profondo e a barca, resi particolarmente vivi dalla finitura luminosa dei tessuti.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Carolina Herrera primavera-estate 2024

Foto Launchmetrics/Spotlight. Louis Vuitton primavera-estate 2024

Il rosa pastello, per un pizzico di #Barbiecore

Dopo l’ondata dell’estetica #Barbiecore portata dal film di Margot Robbie, il colore rosa persiste (come giusto che sia) nelle collezioni moda primavera-estate 2024. In passerella da Chanel, la direttrice creativa Virginie Viard canalizza questa nuance confettata e zuccherina nella fantasia a righe: si porta in abbinamento con il bianco su abiti lunghi e morbidi, che ricordano i caftani estivi che adoreremo indossare da mattina a sera con i nostri gioielli boho preferiti.

Austero ma sensuale, minimale ma comunque amplificato dalla forza dei dettagli: il vestito rosa pastello secondo Gucci – merito della cifra stilistica del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno – è nient’altro che un sofisticato abito a tubino, con gonna a matita, maniche lunghe e un profondo scollo sul seno.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel primavera-estate 2024

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci primavera-estate 2024

Il giallo vaniglia, goloso e grintoso

Quanta grinta che riesce a esprimere il giallo vaniglia! Una vera sorpresa per chi ha sempre concepito questo colore come una nuance candy dal carattere malleabile. La moda primavera-estate 2024 ne interpreta il volto più cool proprio come mostra Jil Sander, dove pantaloni bermuda e maxi maglia a maniche corte esprimono un’eleganza rivista in chiave streetwear. Anche Proenza Schouler tratteggia l’identikit del look estivo con un abito lungo a fascia che punta su un solo e unico dettaglio: la maxi balza.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jil Sander primavera-estate 2024

Foto Launchmetrics/Spotlight. Proenza Schouler primavera-estate 2024