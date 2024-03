È tra i colori protagonisti indiscussi di questa primavera: ode al verde menta (in tutte le sue sfumature), nuance da testare subito in questi 5 look ad alto contenuto di ispirazione

Bentornata, primavera. E bentornati (anche) colori pastello! Protagonista di questa stagione, la nuance verde menta non è passata inosservata tra i look street style delle ultime fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi: tra le strade delle capitali della moda, è il colore che impazza tra abiti, pantaloni, gonne e chi più ne ha più ne metta. Il nostro fashion radar ha immediatamente colto il messaggio: urge focalizzarci sulle infinite possibilità di styling del verde menta. Detto fatto, ecco 5 idee moda pronte all’uso.

Il blazer verde menta nei look color blocking

Tenue, delicato, romantico. Il blazer verde menta può essere il vero protagonista di un valido look primaverile. Ma come rendergli onore? Sicuramente in abbinamento con il bianco farà la sua bella figura: immaginalo con pantaloni in raso candidi e immacolati, ma anche a contrasto con pantaloni in denim total white. Altra strada stilistica è percorribile invece attraverso il color blocking, non solo con blocchi di altre nuance pastello – come il rosa candy, il giallo vaniglia o il violetto lavanda – ma anche in contrasto con tonalità accese, energiche e vibranti. In questo look street style che ti proponiamo in foto ritroviamo il verde menta in abbinamento con il rosa bubble gum e i sandali color corallo. E l’idea, in tutta verità, ci piace molto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il maglioncino verde menta con la minigonna a pieghe

La moda primaverile arriva per ricordarci anche che possiamo (finalmente) liberarci di giacche e capispalla per goderci al massimo i look così come li abbiamo concepiti. Se la tua idea è quella di dare massima visibilità a un maglioncino color menta stratificato sopra una camicia bianca, questo sarà il momento giusto (almeno finché il caldo non farà definitivamente capolinea). In più, non sottovalutare la possibilità di sperimentare questa accoppiata vincente insieme a una minigonna a pieghe, portata con i collant se la temperatura non è ancora proprio del tutto mite.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il vestito verde menta con le ruches, romantico e chic

L’investimento definitivo di questa primavera? Punta tutto sul vestito color menta, non te ne pentirai. Ti consigliamo di acquistarlo di un tessuto fresco, come lino o cotone, così da poterlo sfruttare anche nel periodo estivo. Quale scegliere? Sì alle maniche a tre quarti, perché è ibrido e versatile. E poi, via libera a balze e ruches, che conferiscono dinamismo alla silhouette femminile. Quanto a come indossarlo, ecco venire in nostro aiuto un look street style che abbiamo selezionato per te: di questa proposta amiamo all’infinito l’abbinamento con gli stivali texani in pelle nera, una nota di carattere e personalità da non sottovalutare affatto. Completa il look con gli accessori: borsa a spalla e occhiali da sole. Voilà.

Foto Launchmetrics/Spotlight

50 sfumature di verde menta (insieme)

La moda primavera 2024 dice sì alle sfumature del verde menta, tutte insieme appassionatamente. Questo ensemble sfoggiato da una it-girl tra una sfilata e l’altra la dice lunga sulle infinite possibilità dei layering cromatici (ovvero, le stratificazioni di colore). Si comincia dal gilet in tweed verde menta, si continua con la minigonna di una tonalità di verde (molto) più accesa, si conclude con un capospalla leggero che ricorda una versione pastello dell’iconico verde Tiffany. Tre nuance, perfettamente coordinate per un solo obiettivo: essere impeccabili.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Verde menta e altre fantasie (floreali e non solo)

E se il verde menta diventasse la tua prossima scelta in fatto di stampe e fantasie? Di questa mise ci piace moltissimo il mood floreale, ricorrente sulla giacca, sulla borsa e sulla fascia per i capelli. Il colore protagonista di questa tendenza moda primavera 2024 fa da leitmotiv ma non ruba la scena, anzi supporta in modo egregio le altre nuance. E tutto è in perfetta armonia, dalla camicia alla gonna, dal gilet agli stivaletti.

Foto Launchmetrics/Spotlight