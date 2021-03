I l 19 marzo si avvicina e non sai ancora che cosa donargli? No problem perché per te abbiamo selezionato alcune proposte interessanti per dimostrargli di essergli vicino, ovunque tu sia

Pronte, partenza, via... Il countdown è iniziato e la festa del papà 2021 si avvicina sempre di più. E scommettiamo che non hai ancora stilato la tua wishlist di idee che potrebbero renderlo felice, specialmente se conosci i suoi gusti e sai che cosa potrebbe indossare con piacere.

Un regalo infatti è sempre qualcosa di personale, anche per la festa del papà 2021 certo. Per il tuo amato papà la questione si semplifica perché in fondo conosci i suoi gusti e sai che cosa potrebbe indossare con piacere o tornargli utile. Magari è un vero fan della tecnologia e non si perde neanche una tendenza oppure gli piace fare sport all’aria aperta per tenersi in forma. O è un amante dei dettagli…

In ogni caso ci sono tante idee fashion e non solo per il 19 marzo sia originali sia stilose per dare un tocco in più al suo look, ma finanche piccoli pensieri per esprimergli tutto il tuo affetto. In fondo ci vuole poco, potrai acquistarli anche nei negozi di e-commerce che ti torneranno “utili” specie in questo periodo cui tutti noi stiamo vivendo. Lasciati ispirare dalle nuove tendenze, certo, oppure vai a colpo sicuro perché in fondo sai che cosa gli interessa davvero.

E adesso sei pronta a scoprire i nostri consigli di shopping per far felice il tuo caro papino? Ti suggeriamo tantissime idee, e finanche il modo in cui personalizzare i tuoi regali con una frase.

Per gli amanti del fashion

Un maglione caldo, ad esempio, che è sempre un'idea gradita o un nuovo paio di occhiali da sole. Gli accessori in fondo fanno davvero la differenza e regalano quel tocco in più (di stile, ovvio!).

Camicia a quadretti bianco e nero (ENRIQUEZ) Camicia di jeans (HANDPICKED) Giubbotto a collo alto marrone (JACK & JONES credits Amazon Fashion) Gilet a righe nei toni dell'azzurro (MALO) Magliette mini-me sia per il papà che per il proprio figlio (PRENATAL)

Per chi cerca la comodità

Lo stile "comfy" è una vera tendenza specie in questo periodo causato dalla pandemia in cui si passa più tempo a casa, ma finanche per stare comodo a lavoro. Per la festa del papà 2021 ben vengano tutti quei regali che hanno come comune denominatore proprio la comodità. Un paio di ciabatte nuove, ad esempio, da aggiungere a un pigiama per essere alla moda...in qualsiasi momento della giornata.

Ciabatte in pelle marrone (BIRKENSTOCK) Pantaloni del pigiama a quadretti (INTIMISSIMI) Vestaglia in cotone nero con stampa (KARL LAGERFELD) Ciabatte in velluto blu con stampa (MIRIAL) Set di calzini colorati (POLO RALPH LAUREN)

Per i fan dei dettagli

Un dettaglio in più non solo fa la differenza ma spesso svolta l'intero look. O magari è semplicemente una caratteristica in più che rivela la propria personalità. Un esempio? Un paio di scarpe nuove, in fondo ci sono tante proposte sia eleganti sia comfy. Anche una borsa o una cartella per avere tutto con sé in ufficio. E non solo. Magari un nuovo orologio. I dettagli insomma fanno la differenza.

Bracciale in acciaio silver (2JEWELS) Mocassini in pelle nero (FRAU) Orologio in pelle nero con quadrante gold (SKAGEN) Portafoglio in pelle marrone scuro (THE BRIDGE) Occhiali da sole a mascherina (LAPS COLLECTION BY ITALIA INDEPENDENT) Bracciale di cuoio cammello personalizzabile con la voce o un suono speciale (TOT-EM)

Per gli amanti della tecnologia

È un amante della tecnologia, non ci sono dubbi. Via libera quindi a un accessorio hi-tech per la festa del papà 2021, potrà tornargli senz'altro utile. Un orologio o una fotocamera, ma finanche gli auricolari wireless per essere davvero "multitasking", per rispondere alle chiamate quando è in giro o in automobile, o per ascoltare la sua musica preferita.

Echo Show 5 schermo che si collega ad Alexa credits Amazon Cuffie wireless AirPods Max (APPLE) Smartwatch con cinturino in silicone (HONOR) Speaker con stampa (PALM ANGELS) Cuffie wireless (WIKO)

Per i fan dello sport

Una corsa all'aria aperta fa tornare il buonumore a chiunque. Non è solo un modo per restare in forma, ma anche per dedicare un po' di tempo a se stesso in assoluto relax. E questo il tuo papà lo sa benissimo. Avanti dunque a tutte quelle idee che possono tornargli utili, un paio di sneakers nuove e non solo, anche tutti quegli accessori per allenarsi nella "home sweet home".

Occhialini da nuoto (ARENA) Sneakers bianche (ELLESSE) Zaino nei toni del grigio e nero (ARENA) Casco da moto (KABUTO) Completo per il running (PUMA)