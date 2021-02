I n occasione della giornata mondiale contro il cancro, ecco i film che insegnano ad affrontare la malattia con coraggio

Il 4 febbraio è la giornata mondiale contro il cancro e rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa ognuno può fare per combattere il cancro, dalle istituzioni agli esperti, dai pazienti ai comuni cittadini.

Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sull’argomento sono diverse a livello internazionale. Ecco alcuni film, davvero commoventi, profondi e ricchi di insegnamenti, che descrivono attraverso le storie di molti protagonisti quale impatto ha la malattia sulle vite di chi deve affrontarla e di chi gli sta attorno.



Arrivederci professore

Arrivederci professore è un film del 2019 scritto e diretto da Wayne Roberts con protagonisti Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Danny Huston, Zoey Deutch, Ron Livingston e Odessa Young. E' la storia del professor Richard Brown, docente universitario d'inglese, a cui viene diagnosticato un cancro ai polmoni in stadio avanzato, con metàstasi estese. Secondo il medico la sua aspettativa di vita è di sei mesi senza trattamento, ma potrebbe arrivare a 12-18 se si sottoponesse alle cure. Richard è devastato dalla notizia, ma non racconta nulla alla moglie Veronica, con la quale è in forte crisi e alla figlia Olivia. La reazione di Richard, lo sfogo personale, avviene in classe con i suoi studenti. Il professore inizia a sottolineare l'obbligo di vivere la vita al massimo e critica ogni stereotipo che coglie tra gli studenti. Richard non accetta di sottoporsi alla chemioterapia per prolungare la propria vita di un solo anno e decide di lasciare casa e famiglia. Trascorrerà così in solitudine gli ultimi mesi della propria esistenza col proprio cane.

50 & 50

Adam è un ragazzo di 27 anni che conduce una vita serena e tranquilla. Ha una storia con la bella Rachel, un buon lavoro, e un migliore amico Kyle. Un giorno ad Adam viene diagnosticato un raro tipo di tumore, le possibilità di farcela sono del 50% e, nonostante questa dura diagnosi, comincia il ciclo di chemioterapia. Durante il percorso la sua compagna Rachel, si rivela infantile, immatura, e completamente inadatta nell'affrontare la delicata situazione. La spalla sarà sempre l’amico fedele Kyle, e Katie, una giovane studentessa che Adam conoscerà e che sarà fondamentale per superare il trauma psicologico. Dopo una lunga battaglia il giovane sconfigge il cancro e la sua vita diventa densa, piena, impara ad apprezzare le cose che dava per scontate.

Nemiche Amiche

La storia di Isabel e Jackie, interpretate da Julia Roberts e Susan Sarandon, forse la conoscono in molti, ma il film merita di essere visto e rivisto. Isabel è una fotografa di moda di New York che pensa esclusivamente alla carriera e che ha un rapporto molto complicato con i figli del suo nuovo compagno Luke. Jackie è la ex-moglie di Luke e madre dei ragazzi che la considerano inarrivabile, superiore in tutto. La donna vede nella nuova compagna dell'ex marito una rivale, la causa della fine del suo matrimonio. Il rapporto tra le due cambierà quando Jackie si scoprirà malata di cancro. Per la donna, nonostante le cure e sofferenze, non c’è più nulla da fare e così decide di costruire con Isabel un equilibrio e un’amicizia sincera, per il bene di Luke e dei bambini, e del loro futuro.

Colpa delle stelle

Un successo campione di incassi in tutto il mondo. Racconta l'amore travolgente tra due giovani malati di tumore, Hazel e Augustus. Un rapporto tra due adolescenti, intenso e struggente. I gesti romantici che si mescolano alle ansie e alle preoccupazioni legate alla malattia, alle passioni, come quella per i libri. Hazel ha un libro preferito: An Imperial Affliction. La ragazza ha provato più volte a contattare il misantropo autore del libro, Peter Van Houten, senza riuscirci. Quando Gus riesce a raggiungere lo scrittore, viene inaspettatamente invitato ad incontrarlo ad Amsterdam. Gus intende portare Hazel con sé in un viaggio che potrà finalmente svelare il perché dell'amore per questo libro.

Sweet November

Charles Black, un giovane industriale, incontra per caso Sara Dover. Subito arriva una proposta: la ragazza spiega al giovane che ogni mese si accompagna con un uomo diverso e invita Charles a passare con lei il mese di novembre. Incuriosito dalla stramba idea di Sara, l’industriale accetta, ma i due si innamorano profondamente. Il mese sta per finire e Charles scopre che la ragazza è una malata terminale e ha i giorni contati. Charles vuole starle vicino fino alla fine, ma Sara glielo vieta, regalandogli lezioni di vita importanti.

La mia vita senza di me

E’ un film della regista spagnola Isabel Coixet. Una storia originale e decisamente commovente. Ad Ann, una ragazza di 23 anni, mamma di due figlie e moglie di uomo che ama moltissimo, un giorno viene diagnosticato un cancro che le lascia solo poche settimane di vita. Nei giorni che rimangono da vivere Ann, che non parla a nessuno della malattia, decide di fare tutte le cose che non ha potuto fare prima, e di pianificare parte della sua vita dopo di lei. Per ogni compleanno delle figlie fino alla maggiore età, Ann lascerà un messaggio vocale che anno dopo anno un medico suo confidente farà avere a ognuna di loro. Una storia straziante, ma dalla dolcezza disarmante dell'amore di una mamma che non lascerà mai le sue figlie.

La voce dell'amore

Ellen Gulden è una giovane e ambiziosa giornalista a New York, che fa ritorno a casa dai suoi genitori per il 50º compleanno del padre, George, e fa visita anche a sua madre Kate, con cui ha sempre avuto un rapporto difficile. Ellen in quel momento scoprirà che sua madre è malata di cancro e verrà operata per poi affrontare le dolorose cure. Suo padre, incapace di gestire la situazione, chiede ad Ellen di lasciare temporaneamente il lavoro per occuparsi della madre. La ragazza scoprirà lati inaspettati di sé e imparerà a conoscere la madre. La vita della giovane giornalista cambierà inevitabilmente così come le sue priorità.