I ntimissimi celebra le donne nella quotidianità con una linea interamente dedicata all’everydaywear. Tutta da scoprire e da indossare all day long

Se ci pensi lo stile più di tendenza in assoluto è quello comfy. Specie in questo periodo di pandemia in cui hai bisogno di indossare vestiti che siano comodi, appunto, senza rinunciare a stile e personalità. Per sentirti sempre al top giorno dopo giorno. Così dalla tua parte c’è Intimissimi In Action che per la primavera estate 2021 propone una linea che unisce capi sportivi a capi più soft.

È una donna forte, energica, dinamica, quella a cui si rivolge il brand di lingerie (ma non solo!). E, ancora una volta, le rende omaggio pensando a dei vestiti che oltre ad essere belli da vedere sono anche dei veri e propri passe-partout. Così potrai indossarli da mattina a sera, anche perché la collezione è everydaywear. Per tutti i giorni senza alcun limite. In-action, letteralmente, specie per te che sei sempre in azione, in movimento nel tuo quotidiano. Indosserai dei capi che fungono da veri e propri catalizzatori di energia positiva, adatti quindi alle molteplici occasioni d’uso e al tempo libero.

Via libera quindi ai leggings e ai reggiseni sportivi dalla vestibilità comoda declinati nei colori che potrai abbinare con qualsiasi look, come il nero, il grigio e il verde. Ma non solo. La linea Intimissimi In Action fa parte di #Intimissimicares, l’iniziativa che è sempre alla costante ricerca di materiali a minor impatto ambientale per unire la bellezza e l’attitude ambientale…E per soddisfare la tua parte “green”.

Sporty-à-porter. È la parte di collezione più sportiva e accattivante. Il tessuto è in doppia frontura, con microfibra all’esterno (che contiene poliammide riciclata Q-nova®), perfetto per abbracciare ogni tipo di silhouette, cotone Supima® all’interno, super morbido sulla pelle. La collezione comprende tre brassière per tre differenti occasioni in cui potrai indossarle seguendo il tuo stile. Una imbottita, una con una zip centrale e l’altra con una forma a triangolo. Per completare il tuo look avanti ai due modelli di leggings che regalano aderenza e sostegno, sono entrambi realizzati in cotone organico coltivato senza l’uso di pesticidi e sostanze tossiche.

E non è tutto. Intimissimi In Action ti propone anche capi soft e dinamici, in una parola “casual”. Li indosserai liberamente in ogni occasione della giornata grazie al tessuto realizzato in modal e alga che li rende estremamente morbidi e confortevoli. Via libera quindi a due brassière imbottite che valorizzano le tue forme grazie alle coppe supersoft e ti garantiscono un sostegno ideale. Potrai abbinarle ai leggings che si adattano perfettamente alla tua silhouette, accarezzandone le forme e garantendoti la libertà di movimento.

E per di più indosserai questi capi abbinandoli come più desideri, con una maglietta e un paio di sneakers, ad esempio, per un look casual, ma finanche con un blazer e un paio di scarpe con tacco per uno stile più athleisure. La tua parola d’ordine per essere sempre al top? Versatilità!

Completo leggings nero + brassière nero con dettagli bianco (INTIMISSIMI) Completo leggings nero + brassière grigio (INTIMISSIMI) Completo leggings + brassière nero con dettagli rosa (INTIMISSIMI) Completo leggings + brassière verde (INTIMISSIMI)