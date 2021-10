I l brand estende la taglia dei suoi reggiseni fino alla settima. Sono realizzati in pizzo 100% riciclabili e fanno parte del progetto #intimissimicares per ridurre l'impatto ambientale. Così i nuovi capi diventano inclusivi e orientati alla sostenibilità.

“Trova la tua forza, trova la tua bellezza”. Per l’autunno inverno 2022 Intimissimi ti invita a sentirti a tuo agio in qualsiasi momento della tua vita. Come? Valorizzando il tuo fisico partendo proprio dalla lingerie! La nuova campagna, infatti, punta tutto su una sensualità inclusiva, consapevole e orientata alla sostenibilità. Ed è questo il messaggio che vuole inviarti, anzi inviare a tutte noi: “Amati per quella che sei, perché ogni donna è bella a modo suo”.

Intimissimi ti invita quindi ad avere maggiore autostima e lo fa attraverso quattro donne differenti che sono le protagoniste della nuova campagna. Ognuna con la sua personalità e proprio per questo uniche. D’altronde è un invito alla body consciousness, il brand infatti ha ampliato le taglie fino alla settima per numerosi modelli di reggiseno. Dai più iconici e amati fino ai modelli nuovi, con ferretto ma anche morbidi e destrutturati. Come l’iconico modello Elena, balconcino a V leggermente imbottito con ferretto.

L’obiettivo che si pone Intimissimi? Riuscire a soddisfare ogni tua esigenza incontrando i tuoi gusti e la tua voglia di sentirti unica e speciale. I nuovi reggiseni uniscono la sensualità alla versatilità, un connubio perfetto per la vita di tutti i giorni per te che desideri sentirti femminile e sicura di te. Per questo motivo il brand ha introdotto l’estensione della taglia. Sono capi sostenibili perché sono stati realizzati con un nuovo pizzo e fanno parte del progetto #intimissimicares per ridurre l’impatto ambientale.

Il pizzo, infatti, contiene una fibra di poliammide degradabile che viene smaltita circa dieci volte più velocemente rispetto a quella tradizionale e inoltre è riciclabile al 100%. Così oltre a valorizzare il tuo fisico aiuterai anche a rispettare l’ambiente e soddisfare tutto il tuo lato “green”.

Ma non è tutto. L’estensione delle taglie rappresenta un’evoluzione così rilevante che anche sullo shop online potrai trovare il reggiseno più adatto al tuo fisico. Anzi, vedrai in anteprima il capo indossato da modelle diverse in base alla taglia scelta e i dettagli avendo un’idea reale della vestibilità.