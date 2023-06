Angela Kelly, l’ex assistente di Elisabetta lascia Windsor

L 'ex braccio destro della defunta regina Elisabetta II, Angela Kelly inizia una nuova vita nel Peak District

Angela Kelly, ex assistente personale di Elisabetta II, ha lasciato la sua casa a Windsor per trasferirsi nel cottage del Peak District, donatole da Carlo III per onorare una promessa fatta dalla defunta madre. Si ritiene che il re abbia acquistato la proprietà con l'accordo che la donna potrà restarci per il resto della sua vita, dopodiché la casa tornerà alla Corona.

Angela Kelly emozionata durante in trasloco

La 65enne, ex dama di fiducia della defunta regina, è stata fotografa dai tabloid britannici mentre, commossa, caricava il furgone per il trasloco. Vestita con un maglione bianco, pantaloni e stivali, è stata vista trasportare diversi carichi, fra cui alcuni alberelli del suo giardino e un materasso.

25 anni accanto a Elisabetta

Angela Kelly avrà ora la possibilità di stare più vicina alla sua famiglia, ma lasciare Windsor è stato per lei certamente uno strazio. Stilista e sarta, la donna ha lavorato per la Elisabetta come assistente personale e "senior dresser" per più di 25 anni. Le due donne erano unitissime.

Angela Kelly a Windsor dopo la morte della regina

Pochi giorni dopo la morte della regina, secondo quanto rivelò il Mail Online, furono cambiate le serrature degli appartamenti reali in modo che la signora Kelly non potesse più accedervi. La 65enne ha mantenuto comunque la residenza nella tenuta di Windsor, su richiesta della stessa regina.

Il carattere di ferro di Angela Kelly

Figlia di un portuale di Liverpool, Angela Kelly incontrò la defunta regina quando lavorava come governante per l'ambasciatore britannico in Germania. Elisabetta le propose di lavorare per lei a Buckingham Palace come sarta personale. Per la sovrana era responsabile degli abiti, dei gioielli e delle insegne, ricercava i luoghi per le visite reali e creava abiti appropriati a seconda del colore dei diversi contesti. In pochi anni Angela Kelly è diventata una delle persone più potenti della casa reale. Adorata dal "capo", era temutissima dal personale reale per il suo carattere irascibile che le è valso il soprannome di "AK-47", il fucile d'assalto meglio conosciuto come Kalashnikov.

Autrice di due libri sui segreti della regina

Nominata dopo la morte di Elisabetta "Comandante del Royal Victorian Order", Angela è l'unica persona cui la regina abbia permesso di scrivere libri su di lei. Il primo, "Dressing the Queen: the Jubilee Wardrobe" (2012), raccontava lavoro della Kelly in veste di personal assistant e senior dresser. Il secondo, "The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe", pubblicato nel 2019, racconda attraverso una serie di aneddoti un quarto di secolo trascorso fianco a fianco con la regina più longeva della storia.