Ogni donna è unica, speciale e deve avere la possibilità di indossare i migliori vestiti. A questo ci pensa Lookiero, il primo servizio di personal shopping online in Europa. Ti aiuterà a trovare il tuo stile in un semplice “click”. Proprio grazie ai Personal Shopper che sapranno consigliarti capi e accessori che possano valorizzarti al massimo.

Lookiero compie un ulteriore passo in avanti con il progetto #Womankind e cambia le regole del gioco. Vuole infatti cambiare la percezione negativa di se stessi, trattarsi meglio e con più gentilezza. Per questo motivo ha scelto come sue testimonial d'eccezione donne molto diverse tra loro, ognuna con una sua particolarità.

Sonia Peronaci, imprenditrice digitale e food influencer, Nicole Soria, protagonista di polemiche di body shaming durante la sua partecipazione a Matrimonio a prima vista Italia, Marina Di Guardo, scrittrice di romanzi thriller e mamma di Valentina, Francesca e Chiara Ferragni. C'è poi Licia Fertz, 89 anni con il suo brio e la sua autoironia, una vera guru di stile e intraprendenza.

In realtà, ognuno di noi è unico. Per questo motivo Lookiero parla a te e a tutte le donne, di qualsiasi età e corporatura. L’obiettivo numero uno che dovrai raggiungere? Scoprire come valorizzarti grazie a uno stile studiato in modo specifico.

Bastano pochi semplici passaggi per capire quali sono i vestiti migliori per te! Dovrai iscriverti al sito Lookiero e compilare un quiz per conoscerti più a fondo. Il Personal Shopper riceverà il tuo profilo che studierà nei minimi dettagli. A questo punto preparerà la box con una selezione di 5 capi che ti arriverà direttamente a casa. Potrai provare i capi in tutta comodità, mandando il tuo feedback su ciò che ti è piaciuto o meno. Pagherai solo i capi che decidi di tenere e il resto potrai renderlo gratuitamente.

Fare acquisti non è mai stato così semplice. Ma non solo. Grazie a questo servizio potrai indossare i capi desiderati seguendo il tuo stile, l’obiettivo infatti è quello di giocare sui tuoi punti di forza valorizzandoli proprio come desideri. In realtà, Lookiero non è solo un semplice sito di e-commerce, ma è una vera e propria fonte di ispirazione aiutandoti grazie ai suoi Personal Shopper che sapranno certamente consigliarti elevando il tuo stile all’ennesima potenza.

Per questo motivo partirai dal quiz, una serie di semplici domande come la taglia, i desideri, le occasioni d’uso e le preferenze in fatto di colori, forme, texture. Lookiero, infatti, vuole creare con te un rapporto di fiducia e di supporto. Potrai scegliere fra i 5 capi che ti arriveranno a casa, certo, ma finanche tenere l’intera box e in quel caso avresti uno sconto immediato del 25% sul totale. Nel caso in cui dovessi decidere di rendere tutti i vestiti, la prima esperienza è totalmente gratuita mentre per le box dovrai pagare soltanto il servizio di styling.

“In Lookiero creiamo una relazione con le clienti con l’obiettivo di aiutarle a vivere pienamente la loro unicità e a superare anche qualche incertezza”, ci dice Valentina Graniero, Manager Marketin Lookiero Italia. “Le incoraggiamo a fare piccoli cambiamenti di stile ogni giorno per raggiungere la migliore versione di sé”.