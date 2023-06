S e ami il body ma non sai come indossarlo, qui troverai ogni risposta: dalle idee in fatto di look (anche quelli più eleganti!) fino alla guida shopping per trovare il tuo alleato. Di stile e comodità

Prendi un capo di lingerie e fanne l'elemento distintivo, il cardine assoluto del tuo look: è solo l'inizio di un idillio, una lunga storia d'amore con il body, tendenza moda estate 2023. Dalle passerelle allo street style, le idee fonte di ispirazione per indossarlo nel modo giusto sono tantissime. Perché, sì, se c'è un modo per godere al meglio di questo diktat, altro non è che portarlo allo scoperto. Indossandolo come sottogiacca o come top. O addirittura come focus di una mise molto audace. Qui troverai il manuale completo, un prontuario d'uso e una guida shopping per passare all'azione. Pronta?

Moda primavera-estate 2023: il body nelle sfilate

Il body è protagonista delle sfilate moda primavera-estate 2023, mostrandoci tutte le possibili interpretazioni. In passerella da Anteprima, durante la Milano Fashion Week, lo abbiamo visto perfettamente coordinato con il capospalla: la tendenza righe regna sovrana, conferendogli colore, ma anche carattere e personalità. La più sublime delle proposte è sicuramente quella firmata Del Core: trasparenze, sensualità e il glamour a tratti mistico del colore nero si incontrano in un look che porta in passerella un body nero, lasciato a vista sotto un maxi cappa in tulle dall'effetto vedo-non-vedo. Il tutto tempestato di elegantissime perle nere.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anteprima moda primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Del Core moda primavera-estate 2023.

E infine, una proposta firmata Giambattista Valli per la stagione primavera-estate 2023: il body dice sì alla tendenza tweed, trasformandosi in un pezzo estremamente bon ton del guardaroba femminile. Come si indossa? Sempre sotto il blazer coordinato, of course.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giambattista Valli moda primavera-estate 2023.

Street style: i look da cui prendere ispirazione

Tira fuori l'animo grunge, ti servirà per accogliere a braccia aperte l'interpretazione dello street style. Questa tendenza moda estate 2023 viene riproposta dalle it-girls in abbinamento con il denim: vediamo infatti il body essere inserito sapientemente all'interno di jeans effetto bleach e con dettagli cut out. C'è anche chi lo lascia sbottonato e aperto, al di fuori dei pantaloni! Se la moda è un gioco, lo street style tutto può.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Guida shopping: i body da comprare per i look estate 2023

Passa all'azione: dalla teoria alla pratica, ecco la nostra guida shopping. Qui troverai i body da comprare questa stagione, per i tuoi look. Dal classico body nero a quello con dettagli di pizzo (perfetto sotto il blazer), fino a quelli colorati e con dettagli a rete o cut out che meritano di essere protagonisti dei tuoi look. Non ti resta di scegliere quello che fa al caso tuo.

Body a maniche lunghe con dettaglio cut out, Fantabody (€90)

Elasticizzato con spalline sottili, Sloggi (€30)

Nero e con dettagli in pizzo, Cotonella (€21,90)

Artigianale, a manica lunga e con ferretto, Chitè Milano (€59,50)

Elasticizzato senza cuciture, Pompea (€19,99)

Senza cuciture e con dettagli cut out, Bershka (€15,99)

Aderente in denim colorato marmorizzato, Freddy (€31,96)

Modellante con bretelline rimovibili, Oysho (€45,99)

Sgambato con bretelline sottili, Levi's (€17,50)