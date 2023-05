d eccole: nel cuore di una primavera inoltrata, tornano (a passo felpato) per fare breccia nel nostro cuore e i nostri look di stagione. Le, come spesso vengono chiamate – sono sì lada scoprire subito, ma anche un diktat che resiste più che mai alla prova del tempo.

La storia delle friulane

La loro storia è tutt’altro che nuova, risale al lontano Ottocento: tradizione vuole che in Friuli-Venezia Giulia venissero utilizzate come calzature per i festeggiamenti speciali. Amatissime anche dai gondolieri veneziani per la loro suola poco scivolosa, le furlane sono presto diventate specchio di una tendenza che continua a raccogliere consensi, valide sostitute di ballerine e mocassini per i look casual chic da sfoggiare anche in città.

Battezzate anche “scarpets” o “papusse” nella Serenissima, sono state a lungo fatte a mano con materiali di scarto: sempre nell’Ottocento, ritagli di vecchi tessuti e copertoni di biciclette in disuso fornivano i materiali essenziali alle donne che si prodigavano nella loro realizzazione.

Courtesy Allagiulia Press Office.

Le friulane per i look primavera-estate 2023: guida allo shopping

La ciabattina chic è oggi sinonimo di glamour e sofisticatezza: perfetta sotto le gonne e sotto gli abiti, ma anche con jeans e pantaloni di lino, trova nelle proposte shopping per i look primavera-estate 2023 delle valide alleate.

Courtesy Allagiulia Press Office.

Il marchio Allagiulia le ha rese distintive aggiungendo al modello tradizionale anche le frange colorate, oltre ad adoperarsi in una produzione consapevole: gli scarti delle suole in gomma vengono riutilizzati per realizzare altre suole. Poi ci sono le friulane di ViBi Venezia, il marchio - relativamente giovane - fondato nel 2015 da Viola e Vera Arrivabene Valenti Gonzaga. Tra i progetti a tema friulane da segnalare questa stagione ci sono poi le friulane Papusse x Oafrica, una capsule collection disponibile sull'e-commerce di Yoox, che vedrà parte del ricavato devolversi a sostegno delle attività di OAfrica. L’organizzazione no profit opera in Ghana curando progetti a tutela dei diritti dell'infanzia. "Papusse", insomma, che fanno in primis bene al cuore.

10 friulane da comprare questa stagione

Friulana in velluto di cotone bouganville, Allagiulia (€138)

Furlane lavorate a mano in velluto con suola in gomma, Vibi Venezia (€160)

Furlana bicolore in velluto, Pied à terre (€110)

Furlane in velluto a coste, LAC Milano (€76,50)

Furlane in tessuti africani. PAPUSSE x OAFRICA, su Yoox (€120)

In velluto, con cinturino, Velasca Women (€95)

Furlane artigianali in velluto di 100% cotone biologico, Flabelus (€99)

Furlane in velluto, Gallo (€93,50)

Furlane con lacci e suola in gomma, Teod'amar (€150)

Furlane in velluto con ricamo, Paola Zuin (€199)