Siamo tutte (o quasi tutte) in trepida attesa di scoprire quale sarà il colore Pantone 2026. Cosa fare nell’attesa se non andare a spulciare con attenzione tutti gli indizi? Il più attendibile arriva da WSGN, la piattaforma di trend forecasting che ha già detto la sua sul tema. E noi siamo più che pronte per interpretare al meglio nei nostri look quello che sarà il possibile protagonista del prossimo anno.

Le scommesse di WSGN su quale sarà il colore Pantone 2026

Le scommesse su quale sarà il colore Pantone 2026 sono iniziate con largo anticipo: le prime previsioni sono state condivise da WSGN in collaborazione con Coloro. Dopo Viva Magenta nel 2023, Peach Fuzz nel 2024 e Mocha Mousse nel 2025, la nuance che regnerà sovrana nel 2026 potrebbe essere proprio il cosiddetto Transformative Teal. Dalle passerelle delle sfilate moda ai prodotti beauty passando anche per l’interior design, questo colore tendente al verde smeraldo porta con sé una sensazione di freschezza, calma e rigenerazione.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dries van Noten autunno-inverno 2025-2026

Una tonalità che è a sua volta specchio dei forti cambiamenti sociali: come spiega WGSN, “nel 2026 si prevede che vecchie idee saranno messe in discussione”. Stando alla ricerca della fonte, la collettività richiede infatti cambiamenti urgenti in abito sociale e ambientale. “Transformative Teal – conclude WSGN – è una fusione fluida di blu e verde acqua che riflette la diversità della natura e attinge a un nuovo mindset, che rimette al primo posto la Terra“.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani autunno-inverno 2025-2026

Per quanto già facilmente rintracciabile in molte collezioni delle sfilate moda autunno-inverno 2025-2026, il colore Transformative Teal si presenta dunque come un possibile messaggio simbolico, carico della resilienza necessaria per affrontare le complesse sfide climatiche. Ma sarà davvero questo il colore Pantone 2026?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Etro autunno-inverno 2025-2026

Come abbinare il potenziale colore Pantone 2026?

Per quanto sia ancora incerta la sua proclamazione a colore Pantone 2026, Transformative Teal è comunque già protagonista di molti look street style. Lo abbiamo rintracciato nelle mise più interessanti sfoggiate dalle it-girls protagoniste delle precedenti fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi. Il risultato? Un concentrato di idee validissime da fare tue prima di subito: non facciamoci trovare impreparate dal possibile colore Pantone del prossimo anno!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Immergiamoci dunque in quella che WSGN ha definito “una fusione fluida di blu e verde acqua”, ricordando che le possibilità per approcciare questo colore sono essenzialmente due: in formula total look oppure a piccole dosi. Nel primo caso, prendi spunto non solo dai look di passerella che lo propongono come unico protagonista degli abiti lunghi, ma anche da chi – come nella mise in foto sopra – traduce il diktat in un cappotto caldo e avvolgente con cui affrontare l’autunno.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Per uno styling del Transformative Teal a piccole dosi, invece, meglio puntare su un solo must-have: una gonna plissè, ad esempio, che nella variante in pelle garantisce ancora più profondità alla nuance grazie alla lucentezza della sua texture. Sì anche all’interpretazione sporty del papabile colore Pantone 2026: pantaloni sportivi trovano spazio sotto camicie e maglioncini a rombi, completando il look con blazer a contrasto. Noi siamo pronte a scommettere sul Transformative Teal. E tu?

Foto Launchmetrics/Spotlight

