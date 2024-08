Con il rientro in città, si cambia ritmo. Si guarda già ai look da ufficio e alle prossime tendenze moda autunno 2024. Una certezza però resta, e questa non può che essere la nostra voglia di esprimere il nostro stile e la nostra personalità. Cambiano dunque i diktat ma non la nostra missione principale. Lo street style delle it-girls sta già testando le scarpe autunno invertno da indossare in vista del transition style di settembre: ecco 5 tendenze da considerare subito.

1. Tendenze scarpe: le ballerine per il rientro in città

Morbide e versatili, così devono essere le ballerine. Le più classiche sono quelle dalla punta arrotondata (ça va sans dire!) ma sentiti libera di sperimentare anche quelle dalla punta pronunciata. Sceglile in pelle e monocromatiche, eventualmente caratterizzate da un design incredibilmente basic che può star bene con tutto: jeans, gonne, vestiti. Più minimali saranno le sue linee, più semplice sarà abbinarle. Se invece senti di voler osare quel pizzico che basta per canalizzare la tua eccentricità, punta sulle ballerine animalier o su quelle con piccoli dettagli gioiello. Queste ultime, nello specifico, diventeranno le scarpe perfette per brillare anche con i tuoi look da sera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Le Mary-Jane con l’immancabile cinturino

Un solo dettaglio può fare una grandissima differenza. Tra le tendenze scarpe autunno inverno 2024 persiste il modello Mary-Jane con il suo cinturino frontale, caratteristica unica e distintiva. Ti consigliamo di prediligere le Mary-Jane con un tacco basso e a blocco: sono le più classiche e versatili, oltre a essere una scarpa timeless che (ci mettiamo due mani sul fuoco!) non ti stancherai mai e poi mai di indossare. Altra caratteristica interessante è la pelle effetto-vernice: la finitura è un vero accento glamour, anche sui tuoi look più urban!

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. I mocassini flatform, la nuova ossessione

Dalle passerelle (quella di Gucci, nello specifico) allo street style: basta un attimo, ed ecco una tendenza rimbalzare di look in look tra le it-girls. I mocassini flatform si caratterizzano per il plateau più o meno uniforme, altissimo. Elevano la coolness della mise, anche quelle più chic. In foto li ritroviamo indossati con i collant, ma siamo certe che questo settembre non ne avremo ancora bisogno. Sperimenta i mocassini flatform in pelle con i jeans cropped (per lasciare strategicamente le caviglie a vista!) oppure con le minigonne.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Sneakers, le scarpe per i look a prova di coolness

Non c’è stile urban senza sneakers. E poi, per dirla tutta, chi dice che una sneaker non possa contestualizzarsi a perfezione anche sotto i look più eleganti? Pensa ai tailleur e ai completi da lavoro, dove le scarpe da ginnastica reinterpretano in chiave casual i codici più formali. In vista del transition style, però, le it-girls ci chiamano a indossare le sneakers con morbidi pantaloni di lino o cotone, leggerissimi e freschi (perché non dobbiamo dimenticare che la calura estiva potrebbe restare ancora per un bel po’).

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Le slingback con il tacco stiletto

Per rientrare in ufficio, per i tuoi look da aperitivo con le amiche o in qualsiasi circostanza glamour tu voglia: le slingback con il tacco stiletto sono la tendenza scarpe autunno inverno 2024 a cui non abbiamo alcuna voglia di rinunciare. Ora che puoi, sfoggiale senza collant. E testale sotto ogni tipologia di abito: chemisier, minidress, vestiti a balze. Anche con i pantaloni il risultato chic è garantito, puoi spaziare dai tagli più corti (shorts e bermuda) a quelli dalla vestibilità ampia e morbida.

Foto Launchmetrics/Spotlight

