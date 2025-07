Ispirazione chiama, street style risponde. Siamo andate alla ricerca delle migliori idee da copiare alle it-girls, che nelle capitali della moda internazionale dispensano inconfondibili chicche di styling con i propri look. Il resoconto su come vestirsi ad agosto? È qui, in questo manuale prontissimo all’uso: 5 look facilissimi da copiare o da cui prendere spunto per le tue prossime mise.

Come vestirsi ad agosto: l’abito bianco con spalline sottili

Avresti forse buoni motivi per non indossarlo? Il vestito bianco d’estate non è solo un alleato must-have, ma anche un infallibile passepartout in qualsiasi occasione. Nel caso specifico, ti invitiamo a prediligere il vestito bianco con spalline sottili (anzi, sottilissime) perché ha un’aura di fascino ed eleganza che solo in prima persona potrai realmente sperimentare. Leggero, morbido, scivola addosso come una coccola ed enfatizza l’incarnato scuro o quello leggermente abbronzato: non resta che sperimentarlo. E per una dose extra di nonchalance, sceglilo in pizzo o tulle ricamato. Vedrai, il risultato sarà sublime.

Pantaloni e gilet di lino, per essere minimal chic

D’altronde, anche l’attrice Julianne Moore ci aveva prontamente avvisate: pantaloni e gilet sono la conditio sine qua non dell’estate. Un completo morbido e dall’allure vagamente formale, che fuori dall’ambiente corporate richiama semplicemente la quintessenza della self-confidence femminile. Come procedere nello styling? Scegli un modello a vita alta per i tuoi pantaloni. Quanto al gilet, opta per uno dalla vestibilità morbida e con bottoni frontali. Non dovrai indossarlo con T-shirt o camicia al di sotto: sentiti libera di sperimentarlo proprio come fosse un pratico top.

Come vestirsi ad agosto: lo chemisier stampato con i sandali bassi

Che tu sia in città o in vacanza, lo chemisier stampato è sempre un’ottima idea. È versatile e si presta a infinite interpretazioni stilistiche, a cominciare da quella daily che chiama in causa pratici sandali bassi (anche il modello gladiatore, ad esempio) per accompagnarti con leggerezza nei tuoi appuntamenti quotidiani. Inoltre, sì allo styling con la borsa a tracolla. E se desideri dare un twist più chic allo stesso look, opta per dei tacchi stiletto o kitten per slanciare la silhouette e conferire alla mise un accento più glam.

Gonna di jeans e T-shirt a righe, cool ma sofisticata

L’animo urban della gonna di jeans incontra l’inconfondibile semplicità della tendenza marinière nella maglia a righe. Un connubio di stile che vale tutta la gioia (e mai la pena!) di essere sperimentato e fatto tuo: fidati, anche il tuo stesso guardaroba ti sarà riconoscente. Piccola postilla sulla gonna: ben venga preferirla nel taglio mini, purché sia a vita alta. In alternativa, privilegia il taglio midi e la silhouette a tubino.

La camicia oversize con la minigonna e i sandali bassi

Con la promessa di indossarla anche in spiaggia, la camicia di cotone (come anche quella di lino, naturalmente) si conferma essere l’infallibile protagonista delle tendenze moda estate 2025. Puoi preferirla nella sua interprsetazione più candida e immacolata (leggi anche: la camicia bianca!), oppure optare per una proposta azzurra come suggerito da questo look street style da cui ti invitiamo a prendere ispirazione. Fonte di spunto è anche lo styling con la gonna preziosa, resa tale appunto dall’applicazione di strass e piccole borchie. Sempre privilegiando la praticità: evviva i sandali infradito ultraflat!

