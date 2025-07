Affrontare il caldo a colpi di stile non è mai cosa semplice ma, fidati, ci si può riuscire meravigliosamente. Anzi, ti diciamo di più: proprio quando c’è da comprendere come vestirsi in ufficio ad agosto, le tendenze moda sono sempre dalla tua parte. Dal total white al total black, passando per le mise più casual e quelle più chic, una soluzione – che non sia solo classici vestiti di lino – è sempre a portata di mano. Noi, di soluzioni, te ne offriamo ben cinque. Arrivano dallo street style delle capitali della moda internazionale, in particolar modo da Milano e Parigi. E sono da provare subito per addolcire con una pillola di stile il tuo agosto in città.

Come vestirsi in ufficio ad agosto: total black con indole chic

Negli uffici in cui vige il dress code formale, il total black potrebbe continuare a essere la soluzione definitiva. Certo, concorderai che il nero non è il colore prediletto per una giornata particolarmente calda, ma questo look street style ti ricorda che puoi dare alla più dark delle tonalità una sfumatura di eleganza e sofisticatezza. Per riuscirci, ti invitiamo a prediligere la gonna nera a tubino, a cui abbinerai una comoda canottiera oppure una T-shirt. Entrambe, sapientemente inserite all’interno della gonna. Prova anche con il gilet per un risultato ancora più formale. Quanto alle scarpe, sentiti libera di sostituire le décolleté con i sandali, anche quelli col tacco a blocco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Pantaloni morbidi e top colorato

Sì ai pantaloni morbidi, specialmente se in tessuti leggeri come lino e cotone: d’estate, sono gli alleati must-have dei look da ufficio e puoi abbinarli come più ritieni opportuno (restando, naturalmente, nei canoni del dress code del tuo ufficio). Se nel tuo ambiente di lavoro c’è libertà espressiva anche dal punto di vista stilistico, ti invitiamo a sperimentare un top dal design unico e distintivo come questo da cui prendiamo ispirazione in foto sotto. In verità, però, anche il classico top in seta dalla finitura luminosa può fare al caso di questo styling. La vera chicca non plus ultra? Le scarpe animalier. Le avevi considerate?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Pantaloni a palazzo e canottiera bianca, per un look casual chic

Puoi (e vuoi) concederti una vena di stile casual? Opta per la canottiera bianca. E non solo perché le it-girls dello street style ne hanno sdoganato la valenza prettamente casual, ma soprattutto per donare ai pantaloni sartoriali un carattere più rilassato. Scegli i pantaloni a vita alta e con stiratura frontale in una nuance basic: il beige, il color khaki, oppure la nuance nocciola. A qualsiasi tonalità neutra, la canottiera bianca saprà reggere il gioco in modo impeccabile. Infine, sì alle sneakers o ai mocassini.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi in ufficio ad agosto: la tendenza à la marinière

Che la tendenza à la marinière sarebbe stata protagonista della moda estate 2025 ce lo avevano già preannunciato le sfilate. Detto fatto, eccola approdare anche nei look da ufficio che sfoggeremo nel mese di agosto. La troviamo declinata in una comoda T-shirt leggermente oversize, sfoggiata con una morbida gonna bianca a balze. A enfatizzare l’animo sportivo del look sono infine le sneakers, che creano un contrasto urban ideale per affrontare l’estate in città.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi in ufficio ad agosto: il total white è una certezza

E se desideri canalizzare un po’ della spensieratezza estiva anche nei tuoi look da ufficio, opta per il bianco in formula total look. Pantaloni a vita alta con chiusura a coulisse e T-shirt bianca cromaticamente en pendant andranno benissimo per creare uno styling con tutte le vibes estive al posto giusto, specialmente se a completare la mise saranno un paio di comodi sandali ultraflat. Versatili, minimali ma anche chic quel tanto che basta per conferire al look da ufficio un languore tipicamente estivo.

Foto Launchmetrics/Spotlight