Se chiudi gli occhi e pensi all’inverno, la tua memoria ti propone una sola visione: la neve candida, silenziosa, avvolgente. Ed è lì che ci trasporta Ragno per la sua campagna Snowflakes A/I 2025/26 con una protagonista che sulle montagne innevate ha trovato la sua libertà, il suo racconto: Silvia Bretagna – ex campionessa olimpica di sci freestyle e vincitrice della Coppa del Mondo nel 2018. Nel video dello spot la vediamo librarsi in acrobazie che sfiorano il cielo con la stessa leggerezza e freschezza che caratterizzano i capi del brand. Con Snowflakes, Silvia Bretagna aggiunge una nuova tappa a un percorso che ha visto altre ballerine, atlete, artiste volteggiare nelle campagne precedenti Dance e Underwater, donne capaci di trasformare il corpo in poesia, attraverso movimenti fluidi ed eleganti.

Materie prime e una visione sostenibile

Con il suo sorriso luminoso e la naturalezza dei suoi salti, Silvia sembra fondersi con il paesaggio soffice che la circonda: il grigio perla del completo e il bianco della maglia richiamano i toni candidi della montagna, rendendola parte di quella stessa scenografia sospesa tra forza ed eleganza.

È proprio questa combinazione di comodità e cura del dettaglio che contraddistingue Ragno, una filosofia che affonda le radici nel motto storico riportato sulle etichette del brand: “Humilis Artifex Mirabile Opus” – “un artigiano umile di un’opera meravigliosa” – un richiamo al paziente lavoro del ragno che tesse trame perfette e resistenti.

Oggi come ieri, Ragno porta avanti questa visione con un’attenzione particolare alle materie prime, ai filati sostenibili e certificati, e a processi produttivi rispettosi delle persone, dell’ambiente e del territorio.

Il comfort che diventa libertà

Icona del marchio dal 2008, i Ragno Pants indossati da Silvia Bretagna si distinguono per l’assenza di zip e bottoni, le linee pulite, i dettagli color-block e l’elasticità che accompagna ogni movimento, regalando una sensazione di libertà assoluta. Indossare Ragno significa infatti vivere la stessa libertà: capi talmente confortevoli ed elastici da sembrare una seconda pelle. L’eleganza e la dinamicità di Silvia portano questo percorso a un nuovo livello, trasformando la libertà dei suoi movimenti in un messaggio universale e una sensazione che diventa uno stato d’animo: libere di muoversi, di sentirsi bene, di essere se stesse.

