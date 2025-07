Mesi e anni a ribadire che i pantaloni più cool hanno la gamba ampia. Un’infinità di tempo speso a imparare qual è l’orlo giusto dei nostri jeans, in base alla scarpa che vogliamo abbinarci, e poi arriva lei e scardina tutte le regole. Certo, potremmo anche far finta di nulla e proseguire indisturbate nell’acquisto dei migliori pantaloni palazzo, ma il punto è che si tratta di colei che mixando sacro e profano è salita sull’Olimpo delle icone di stile del nostro tempo. Parliamo di Kate Middleton che lo scorso 2 luglio, in visita al Giardino del Benessere del Colchester Hospital, si è presentata con dei pantaloni color cioccolato, ebbene sì, a sigaretta, camicia a righe e blazer gessato perfettamente in pendant nei toni del beige e del bianco. Ai piedi un paio di sneakers, con tanto di caviglie scoperte.

Tutta colpa dell’effetto nostalgia

Ora, le più indottrinate, fini conoscitrici dei più disparati get ready with me di Instagram e TikTok, probabilmente si stanno già mettendo le mani in testa. Si staranno chiedendo che cosa sia passato in testa alla principessa Catherine del Galles per indossare un look casual che al primo sguardo potrebbe essere uscito da una foto di almeno dieci anni fa. Un tempo anteriore alla crociata contro gli skinny jeans (che stanno tornando), le silhouette sciancrate (sì la giacca indossata da Kate Middleton, firmata Blazé Milano, non era oversize) e le caviglie a vista. Come ci giustificheremo non appena usciremo con dei pantaloni a sigaretta, proprio ora che stavamo convincendo anche i nostri partner a passare dal lato giusto dello stile, dimenticando una volta per tutte le linee affusolate?

Perché tu credi che non succederà, che non indosserai mai dei pantaloni dalla gamba vagamente stretta, ma cambierai idea. E non solo perché l’ispirazione del look con i pantaloni a sigaretta arriva da Kate Middleton, che in verità è un’affezionata del genere (li ha indossati in più occasioni formali e non). Ma soprattutto perché sottovaluti l’immenso potere dell’effetto nostalgia nella moda. Fai una conta dei tuoi peccati di stile giovanili: quanti capi che hai giurato non avresti indossato mai più, hanno la residenza nel tuo guardaroba? Magari hai perfino ricomprato i pantaloni ciclista che tua madre ti obbligava a indossare da bambina, o i pantaloni capri che con quella lunghezza lì chissà a chi stanno davvero bene. E un paio di scarpe Mary Jane dal sapore baby bambola probabilmente si annidano nella scarpiera.

Perché i pantaloni a sigaretta potrebbero farci innamorare di nuovo

È uno strano potere dei vestiti: possono illuderti che indossandoli cambierai le coordinate spazio temporali della tua vita. E a volte può anche accadere. Quindi, ironia a parte, il ritorno dei pantaloni a sigaretta che erano ricomparsi già sulle passerelle Autunno/Inverno 2023/24 è la notizia che aspettavano tutte coloro che i pantaloni baggy non li hanno mai sopportati, ancor meno se con l’orlo raso terra. Dal sapore anni Sessanta hanno il bon ton incorporato: il che significa che conferiscono un’aria elegante con il minimo sforzo.

Inoltre, completare il look è davvero facile. Se non desideri un risultato business casual, un po’ come quello di Kate, puoi sostituire il blazer con una giacca di cotone. Oppure puoi indossare i pantaloni a sigaretta semplicemente con una camicia e quando le temperature si abbassano puoi optare per cardigan e maglioni oversize. E per le scarpe? Slingback, mocassini e ballerine saranno perfetti, ma come ti insegna Kate anche le sneakers funzionano. E se ti serve un altro buon motivo per rispolverare i pantaloni a sigaretta, ricorda che sono i preferiti anche della Signora che tutto sa e nulla sbaglia: Miuccia Prada.

I migliori pantaloni a sigaretta ispirati al look di Kate Middleton, da indossare ora e in autunno

Pantalone cropped in popeline di cotone, con gamba dritta e stiro in piega, Momonì (€225)

In misto cotone fantasia jaquard, Elena Mirò (€170)

Pantalone slim fantasia geometrica, Pennyblack (€119)

In misto cotone taglio maschile a sigaretta, Cos (€99)

Pantalone in maglia taglio dritto con stampa, Etro (€1.090)

In cotone stretch il pantalone gamba dritta, Nuna Lie (€45,95)

Pantalone in poliviscosa piega stirata, Stefanel (€79)

Pantalone in tessuto elasticizzato vita alta, Carla Ferroni (€65)

Ha collaborato Jessica Ventrella