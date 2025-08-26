Stagione che viene, stagione che va. Ma mai senza un ricambio di colori che incarnano l’essenza del nostro umore. Le sfilate delle collezioni moda Autunno-Inverno 2025-2026 ci offrono un prospetto accurato dei colori che indosseremo nella stagione fredda in arrivo. C’è sì voglia di comfort e calore, ma soprattutto di calma, delicatezza, voglia di respiro e relax. Sensazioni che abbiamo ritrovato in passerella, dove l’equilibrio tra glamour ed eleganza è sempre stato bilanciato con cura da styling monocromatici o look color blocking. I 5 colori di cui non potrai assolutamente fare a meno sono in questo prontuario di stile, con consigli utili e idee (interessantissime) per sfoggiarli da una prospettiva completamente nuova.

Non proprio viola: più precisamente, il color melanzana

Lontano ormai è il tempo dell’Ultra Violet, quella tonalità di viola magnetica ed elettrizzante che l’Istituto Pantone decretò colore del 2018. Otto anni dopo, il viola nella sua tonalità più eccentrica sembra aver fatto (per ora) il suo tempo. Le sfilate moda autunno-inverno 2025-2026 accendono piuttosto i riflettori sulla nuance tipica della melanzana, invitandoci a indossarla sia in formula total look sia in abbinamento con i colori più inaspettati. Interessante però è il significato di questa tendenza cromatica, la cui spiegazione psicologica risiede nella ricerca della calma e dell’introspezione. Il color melanzana d’altronde si ottiene dal blu in unione con il rosso, il cui risultato finale rievoca appunto una profonda intensità cromatica che non strilla né chiede di attirare l’attenzione. Semplicemente, è. Cosa? Eleganza, sofisticatezza, charme, autorevolezza. Vedere per credere il tailleur morbido di Ungaro, dove la luminosità delle paillettes dona un’aura più glamour alle piume sugli orli delle maniche.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ungaro Autunno-Inverno 2025-2026

Come abbinare il viola melanzana? A conquistarci sono state due idee moda che arrivano proprio dalle sfilate autunno-inverno 2025-2026. Nina Ricci propone lo styling con il verde lime, che ritroverai più sotto (è un altro protagonista della stagione fredda in arrivo). Il contrasto è inaspettato, eppure funziona. Merito anche della giacca in velluto, la cui texture rende ancora più intensi i colori. Acne Studios invece semplifica tutto nel più meraviglioso dei modi, esortandoti a indossare il gilet in maglia viola melanzana con una gonna a tubino color cammello. Annota, questa sì che è un’idea semplice da replicare.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Nina Ricci Autunno-Inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios Autunno-Inverno 2025-2026

Verde sì, ma acido e nella sfumatura citrica del lime

Il dibattito sul protagonismo del colore verde nel 2026 prosegue. Anche la piattaforma di trend forecasting WSGN ha già ampiamente scommesso su una specifica sfumatura di verde (il colore Pantone 2026 sarà simile al Transformative Teal?), ma le sfilate suggeriscono una tonalità più citrica, acida e tendente al lime. Il gradiente cromatico è diverso, ma il perché di questa tendenza resta lo stesso: sottintende la necessità che a livello collettivo si percepisce rispetto a un desiderio di rinnovamento, energia e riconnessione con la natura. Ne dà grande prova la maison francese Hermès: giacca e pantaloni di pelle verde lime creano il total look perfetto per respirare questo diktat a polmoni pieni. Oseresti? Se la risposta è sì, ricorda il colore base degli altri capi e accessori: verde bosco, verde petrolio, verde smeraldo. Tanto per restare in palette.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Hermès Autunno-Inverno 2025-2026

Come abbinare il verde il lime? Due idee moda ci offrono risposte concrete e consigli pratici. Dalla passerella di Tom Ford rubiamo e facciamo nostra la camicia (che vira verso una tonalità fluo con cui non passerai inosservata!), protagonista dello styling del tailleur rosa pastello. Il connubio è eccentrico, ma ci piace per la sua rivisitazione audace del cosiddetto power dressing. Se invece sei alla ricerca di un’interpretazione chic del guardaroba quotidiano, la cappa verde lime potrebbe essere il tuo prossimo must-have: prendi ispirazione da Prada, che la abbina agli accessori in pelliccia (sceglieremo quella ecologica, ça va sans dire) e anche le décolletée in camoscio.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tom Ford Autunno-Inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada Autunno-Inverno 2025-2026

Il rosso, abbinato a fantasie, pastelli e dettagli preziosi

Il rosso pomodoro, che ci ha tanto fatto compagnia nelle collezioni estive, prosegue indisturbato il suo percorso. Stavolta, però, in forma leggermente diversa. Se fino a oggi ci è stato proposto prettamente in formula total look, ora è arrivato il momento di spezzare. Come? Con fantasie, colori pastello e dettagli shiny. Louis Vuitton ti invita ad aggiungere qualche elemento prezioso qua e là, come una pioggia di strass e cristalli. Il colore della passione, dell’energia e dell’amore… con una marcia di glamour in più.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Louis Vuitton Autunno-Inverno 2025-2026

Ma veniamo agli styling livello pro: come abbinare il rosso? Il nostro cuore si è letteralmente fermato davanti alla gonna a tubino rossa di Saint Laurent, proposta con una maxi blusa animalier definita da spalle boxy e collo altissimo. Il grande ritorno della moda anni ’80 si serve così anche del rosso per portare la femminilità alla massima espressione. Detto fatto: consideriamo la combo rosso + animalier già nel nostro guardaroba. Dulcis in fundo, la versione un po’ più bon ton è quella suggerita dalla maison Chanel: il rosso e il rosa pastello creano un elegante connubio di stile nel maxi abito in maglia a trecce. Prendi ispirazione e indossalo con una collana di perle oversize.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent Autunno-Inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel Autunno-Inverno 2025-2026

Non proprio celeste, bensì carta da zucchero (in tutte le sue sfumature)

Un colore desaturato dall’effetto calmante e riposante, che indosseremo proprio per queste sue qualità. La nuance carta da zucchero prende nome dallo storico confezionamento del prodotto stesso, che fino alla metà del Ventesimo secolo veniva conservato in carta pigmentata per nascondere la tonalità giallastra dello zucchero. Un espediente che rimediava dunque quel po’ di sofisticatezza e piacere estetico che ancora oggi persiste osservando questo colore in tutta la sua bellezza. La moda Autunno-Inverno 2025-2026 lo riporta in passerella: preparati a indossare capi infusi di una ricca sensazione di fiducia, tranquillità e delicatezza. Da dove cominciare coi tuoi look? Decisamente dal capospalla: Ujoh propone il trench, Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood opta per il cappotto con cintura.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ujoh Autunno-Inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood autunno-inverno 2025-2026

Indossare il color carta da zucchero non è solo semplice: portandolo nel tuo guardaroba, scoprirai un processo di styling davvero spontaneo. Abbinalo ai colori pastello – rosa, verde menta, giallo vaniglia – per un risultato fresco e dal languore estivo lasciato alle spalle. Oppure, punta sulle nuance più scure (come il color mocaccino che scoprirai più sotto) per un effetto finale davvero chic e sofisticato. Il must-have per il perfetto abbinamento con gonne e pantaloni lo abbiamo identificato nella sfilata di Coperni a Parigi: il body color carta da zucchero, in tessuto dalla finitura luminosa.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Coperni autunno-inverno 2025-2026

Esce di scena il cioccolato. È il momento del mocaccino

Il marrone cioccolato e le nuance cremose salutano momentaneamente il palcoscenico e i riflettori: ora tocca al mocaccino. Ci siamo domandate il perché di questa tendenza cromatica, e chiaramente lo abbiamo individuato nell’onda che il Mocha Mousse – colore Pantone 2025 – sta ancora cavalcando. Nota bene, qui il parere delle case di moda in fatto di outfit fa da fil rouge tra le varie collezioni: lo styling va spezzato, il color blocking è da prediligersi rispetto ai total look. Ecco il mocaccino incontrare il verde oliva, verde militare e marrone scuro in un look della sfilata Saint Laurent.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026

Molto affine tra loro è il punto di vista di Miu Miu e Laura Biagiotti, che mixano il mocaccino con nuance delicate e chiare. Nel primo caso, la maglia a maniche lunghe si indossa con gonna celeste al ginocchio e calze color champagne, con tanto di mocassini in pelle per un risultato dal gusto preppy. Nel secondo esempio, invece, la gonna a campana color mocaccino brilla grazie alla finitura lucida del tessuto. E trova spazio sotto un maglione jacquard che le lascia indiscutibilmente tutta la scena. Praticamente il look che vorremmo indossare subito.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu Autunno-Inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Laura Biagiotti Autunno-Inverno 2025-2026

Leggi anche 5 borse di tendenza che adorerai questo autunno, una per ogni tuo mood