È ormai tradizione per la settimana della moda di Milano accendere i riflettori con i CHI È CHI Fashion Community Awards. Nati da un’idea della giornalista di moda Cristiana Schieppati con l’intento di valorizzare eccellenze e talenti del fashion system, quest’anno festeggiano 25 anni. Questa mattina 23 Settembre a Palazzo Marino è andata in scena la premiazione con una cerimonia che ha dato voce alle motivazione profonde e condivise della giuria e alle parole commosse dei premiati.

I legami sono il tema del 2025

Il tema di quest’anno? “I Legami”: rapporti autentici, storie di amicizia, famiglia, territorio e creatività. Perché la moda è fatta di connessioni vere, fili invisibili che uniscono persone e visioni attraverso un messaggio potente, che racconta quanto la fiducia e la collaborazione siano oggi il vero lusso.

I premi speciali

Al centro Maria Grazia Chiuri- Courtesy of Stefano Trovati, SGP ITALIA

I riconoscimenti andranno dal Premio alla Carriera alla stilista Maria Grazia Chiuri al Premio legame d’eccellenza per l’imprenditore Giancarlo Giammetti, fino alla famiglia Zegna per il territorio e alla giornalista di moda Anna Dello Russo come icona di stile. E poi riconoscimenti alla sostenibilità, all’arte e alla cultura- una vera mappa dei valori che sostengono la moda contemporanea, dalle radici solide ma con lo sguardo sempre proiettato al futuro. Qui l’elenco dei premiati:

Giancarlo Giammetti – Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti – Premio legame d’eccellenza

Maria Grazia Chiuri – Stilista – Premio alla Carriera

Famiglia Zegna – ritira il premio Paolo Zegna – Premio legame con il territorio

Mantero – Franco e Lucia Mantero – Premio legame tra tradizione e innovazione

Silvia Damiani – Vicepresidente del Gruppo Damiani – Premio legame di famiglia

Javier Goyeneche – Presidente e Fondatore di Ecoalf – Premio legame con l’ambiente

The Frankie Shop – ritira il premio Gaelle Devret – Premio legame digitale

Olga Campofreda – scrittrice e ricercatrice – Premio legame culturale

Francesco Vezzoli – artista internazionale – Premio l’arte che unisce

Carolina e Camilla Cucinelli – Vicepresidenti di Brunello Cucinelli – Premio legame generazionale

Anna Dello Russo – Fashion Icon – Premio icona dei legami

Laura Asnaghi, Eva Desiderio, Bruna Rossi, Ariela Goggi – giornaliste – Premio speciale 25 anni di legami

Moda in città

Il Comune premia anche chi rafforza il legame tra moda e città: quest’anno il riconoscimento va alla collezionista d’arte Warly Tomei e all’imprenditrice Umberta Gnutti Beretta, cofondatrici di Camera Moda Fashion Trust- associazione non-profit con lo scopo di sostenere i talenti emergenti. Un segnale forte che Milano non è solo capitale della moda, ma anche un laboratorio vivo dove cultura, design e creatività si fondono ogni giorno.

25 anni di promesse

Da 25 anni i CHI È CHI Awards celebrano chi fa grande la moda e chi sa reinventarla. Un premio che non guarda solo al passato, ma continua a raccontare i legami che rendono la moda un universo vivo, creativo e sempre sorprendente. Una pietra miliare che è anche una promessa: quella di continuare a dare voce ai talenti e alle storie che lasciano il segno.

