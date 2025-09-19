Non è un segreto che la moda anni ’90 stia vivendo una rinascita, che comprende anche il ritorno delle celebri tute con le strisce laterali che spopolavano in quel decennio. Se quelle adidas sono forse le più iconiche, ci sono molte altre versioni di ispirazione vintage che vale la pena considerare. Soprattutto i pantaloni, morbidi e comodi, sono protagonisti dei look più cool di stagione. Decisamente cozy chic, eleganti e versatili (leggi: adatti anche all’ufficio), dimostrano di essere più di un semplice capo essenziale dell’abbigliamento sportivo. Dunque, se stai preparando il guardaroba autunnale, fai spazio a questo must have. Il bello del revival dei pantaloni della tuta è che non ci sono regole di stile.

Si tratta di mescolare i codici sportivi con quelli eleganti, il formale con il casual, oppure di giocare con un mix di tutti questi elementi. Se la versione con i bottoni automatici laterali ha avuto il suo momento all’inizio di quest’anno, ora il vento soffia in direzione minimalismo e le ricerche per i pantaloni della tuta adidas sono iniziate a salire. Le opzioni di colore sono varie: il classico nero, ma anche rosa, verde, indaco. Il marrone e l’oro sono destinati a essere di gran moda e, abbinati a un classico trench, sono davvero chic al punto giusto. Ed eccoci al momento più atteso. Come li abbiniamo per essere cool senza sforzo? Le soluzioni sono sotto ai tuoi occhi.

Pantaloni della tuta + blazer + tacchi

Foto Getty

Il fit ampio e loose di questo tipo di pantaloni sportivi li rende perfetti anche sulle scarpe con tacco, trasformandoli così nella versione rilassata del classico modello sartoriale. Non a caso, infatti, la combo ideale è completarli con un blazer. Per andare in ufficio ma anche all’aperitivo.

Pantaloni della tuta + camicia bianca + giubbotto

Foto Getty

Nel nome del layering che, comunque vada, è sempre un successo. Il segreto sta tutto nel mood che deve sembrare essere stato lasciato un po’ al caso. Invece no, è studiatissimo: la scelta del colore dei pantaloni e del resto dei capi devono «dialogare», ma non troppo. L’arma vincente nel look e nella vita.

Pantaloni della tuta + felpa+sneakers

Foto Getty

Non uscire dalla comfort zone, perché no? Se ti senti particolarmente casual, chiaramente nessuno vieta di non poter abbinare un paio di pantaloni di tuta al resto di un outfit assolutamente sportivo: indossare i track pant con una felpa oversize, un top basic e un paio di sneakers, infatti, è sempre una buona idea (lo fa anche Hailey Bieber).

Pantaloni della tuta + trench animalier + slingback

Foto Getty

Per aggiungere grinta al look, sfoggiare i pantaloni sportivi con il capospalla che non ti aspetti è la mossa giusta. Servirà solo un trench o spolverino a stampa animalier e un top bianco per non passare inosservata, creando un mix & match vincente. Ciliegina sulla torta? Stupisci con gli accessori a contrasto: un paio di slingback bon ton e una borsa ladylike.

Pantaloni della tuta + pull + scarpe da ginnastica

Foto Getty

When athleisure meets fall. Quanta voglia abbiamo di giornate fresche color foliage e al sapore di cappuccino caldo? Chiudiamo gli occhi e ci vediamo camminare in città con i nostri truck pants e avvolte dal nostro maglioncino in cachemire a collo alto. Per la massima comodità, ai piedi scarpe da ginnastica. In palestra però ci andiamo un’altra volta.