Anna Valle nella fiction “Lea – Un nuovo giorno”

L ea - Un nuovo giorno, la fiction con Anna Valle in onda su Rai 1 dall’8 febbraio, è un medical drama che parla di rinascita. In totale, 8 episodi suddivisi in 4 prime serate

“Lea – Un nuovo giorno”, fiction di Rai 1

«La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti» cantava John Lennon. Lea è impegnata a litigare al telefono con il carro attrezzi che non arriva quando Arturo accosta per darle un passaggio. Una certa diffidenza di lei: «No, me la cavo». Una battuta di lui: «Non mordo le sconosciute». E noi già immaginiamo una storia d’amore, proprio lì, dietro la prossima curva. Ma Lea - Un nuovo giorno, la fiction con Anna Valle in onda su Rai 1 dall’8 febbraio (8 episodi suddivisi in 4 prime serate), è soprattutto una storia di rinascita.

Getty Images 1 di 32 - Anna Valle sul palco del Festival di Sanremo 2022. Getty Images 2 di 32 - Anna Valle sul palco del Festival di Sanremo 2022. Getty Images 3 di 32 - Anna Valle sul palco del Festival di Sanremo 2022. Elisabetta A. Villa/Getty Images 4 di 32 - Anna Valle alla presentazione della fiction di Rai 1 Lea - Un nuovo giorno. Elisabetta A. Villa/Getty Images 5 di 32 - Anna Valle alla presentazione della fiction di Rai 1 Lea - Un nuovo giorno. Getty Images 6 di 32 Getty Images 7 di 32 Getty Images 8 di 32 Getty Images 9 di 32 Getty Images 10 di 32 Getty Images 11 di 32 Getty Images 12 di 32 Getty Images 13 di 32 Getty Images 14 di 32 Getty Images 15 di 32 - Anna Valle con Alessio Boni alla presentazione della fiction La Compagnia Del Cigno (2018). Getty Images 16 di 32 - Anna Valle con Ana Caterina Morariu alla presentazione della fiction Le sorelle (2017). Getty Images 17 di 32 Getty Images 18 di 32 Getty Images 19 di 32 Getty Images 20 di 32 Getty Images 21 di 32 Getty Images 22 di 32 Getty Images 23 di 32 Getty Images 24 di 32 Getty Images 25 di 32 Getty Images 26 di 32 Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images 27 di 32 Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images 28 di 32 Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images 29 di 32 Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images 30 di 32 Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images 31 di 32 Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images 32 di 32

La trama di "Lea - Un nuovo giorno"

«Torno a casa. Per ricominciare» dice Lea (Anna Valle, sempre splendida) ad Arturo (l’affascinante Mehmet Günsür) mentre sono in auto. È la migliore infermiera pediatrica dell’ospedale di Ferrara e sta per riprendere il suo impiego dopo un anno di aspettativa. È felice di rientrare nel reparto che è la sua famiglia, a tutti sembra quella di una volta ma, vedendo una mamma allattare il suo bebè nella nursery, crolla. I ricordi sono troppo dolorosi: l’aborto all’ottavo mese di gravidanza, il marito Marco partito per gli Usa, il divorzio... E quei fantasmi diventano realtà quando Marco (Giorgio Pasotti, duro dal cuore tenero) rientra in ospedale con la carica di primario. Riuscirà Lea a lavorare fianco a fianco con lui? A vederlo innamorato della sua ex migliore amica? A lasciarsi andare all’attrazione per Arturo?

Il messaggio della fiction

Il nostro passato ci rende ciò che siamo: non serve rimuoverlo, per ricominciare, ma accettarlo. «Lea cerca di tenere insieme i pezzi frantumati del suo essere» nota la regista Isabella Leoni. «Attraversa il suo dolore e ne trae la forza per andare avanti, un giorno alla volta».

La scena da ricordare

Secondo episodio: sera, all’uscita dall’ospedale. «Se tornassi indietro farei tutto diversamente» dice Marco a Lea. «Il passato non si può cambiare». «Ma il futuro sì... Se solo tu mi potessi perdonare». Lea lo farà? Ci sono altre 6 puntate per scoprirlo.