Bruce Willis, la moglie implora i paparazzi: “State lontani”

E mma Heming Willis si sfoga sui social: "Smettete di dare la caccia a mio marito Bruce, è malato"

Bruce Willis è malato, le sue condizioni sono peggiorate nell'ultimo anno. La famiglia ha voluto recentemente aggiornare i fan sullo stato di salute dell'attore, al quale è stato diagnosticato un raro tipo di demenza.

Emma Heming: "Smettetela di dargli caccia"

Attraverso un video postato su Instagram la moglie di Willis si è rivolta direttamente ai paparazzi, lanciando loro una reprimenda. "Chiedo a fotografi e cameraman che cercano di ottenere immagini esclusive di mio marito di smettere di dargli la caccia", ha chiesto Emma Heming.

L'ex modella, sposata con Willis dal 2009 e dal quale ha avuto due figlie (Mabel, 10 anni, ed Evelyn, 8), ha spiegato: "Quando ci si prende cura di qualcuno con demenza è difficile e stressante portarlo fuori. Anche solo per prendere una tazza di caffè...".

"Permetteteci di stare in sicurezza"

Nel video ha aggiunto che il marito ha bisogno di avere spazio intorno a sé quando è in pubblico: "Non gridate, non chiedetegli come sta. Permettete alla nostra famiglia o a chi è con lui di arrivare dal punto A al punto B in condizioni di sicurezza".

Nello specifico, Emma Heming si è riferita a un recente episodio. I fotografi hanno infatti tentato di parlare con Willis durante una sua rara apparizione pubblica con amici a Santa Monica.

Bruce Willis e la diagnosi di demenza frontotemporale

Un mese fa, circa un anno dopo che Bruce Willis aveva annunciato l'addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia ha fatto sapere che l'attore soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 e i 60 anni.

La star di "Die Hard" di anni ne ha 67 e pochi giorni fa è stato fotografato in pubblico per la prima volta a Los Angeles dopo l'annuncio del peggioramento. Foto e video di Willis in passeggiata con due amici erano state ottenute in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail.

Cosa comporta la malattia di Bruce Willis

La nuova "crudele diagnosi" annunciata dalla famiglia comporta per Willis un rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nella parola. "E' doloroso ma finalmente adesso sappiamo", avevano detto il 16 febbraio la Heming, l'ex moglie Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.