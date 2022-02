L a star del freestyle ha vinto un oro spettacolare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 nel freeski femminile: ecco chi è e perché, americana, gareggia per la Cina

Una californiana che gareggia la Cina non si era mai vista, tantomeno nel frestyle. Tanto meno nel big air, la specialità del salto dalla rampa, che per la prima volta è stata inclusa nei giochi alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

A vincere questo oro unico nel suo genere è stata la 18enne californiana Eileen Gu, che ha entusiasmato tutti con quattro rotazioni in aria prima di afferrare l'esterno dello sci e atterrare all'indietro. Con questa straordinaria prestazione ha strappato il primo posto alla francese Tess Ledeux, 20 anni, che si era aggiudicata il titolo solo lo scorso mese di gennaio ad Aspen, in Colorado.

Perché la Cina?

Soprannominata "la principessa delle nevi", è la grande speranza della Cina per arricchire il suo medagliere. Sì, avete capito bene: Eileen Gu, nonostante sia nata a San Francisco, tre anni fa ha annunciato la volontà di gareggiare per la Repubblica Popolare Cinese. Il perché è presto detto. È la stessa Eileen Gu a raccontarlo su Instagram: «Ho conosciuto lo sport crescendo negli Stati Uniti, volevo incoraggiare gli sciatori cinesi allo stesso modo in cui i miei modelli americani mi hanno ispirato. Sono determinata a raggiungere due obiettivi ambiziosi: quello di competere a Pechino e quello di diffondere lo sport del freeskiing in Cina». Così, viste le crescenti popolarità e determinazione, il suo volto (e il suo corpo perché è anche una modella molto apprezzata) è finito sulle copertine delle più celebri riviste fashion della Cina, Paese natale della mamma.

L'infanzia in California

«Quando sono negli Stati Uniti, sono americana, ma quando sono in Cina, sono cinese», ama sottolineare Eileen, cresciuta con la mamma e con la nonna, nell'esclusivo quartiere Sea Cliff di San Francisco (per intenderci, la sua "cameretta" affaccia sul Golden Gate Bridge).

La campionessa di freeskiing voleva in realtà sfondare nell'atletica tanto che ha frequentato la San Francisco University High School (vi diciamo solo che la retta annuale è di 50 mila dollari) ma il futuro aveva in serbo per lei altri piani. Tra lo sci, che pratica dall'età di tre anni, il pianoforte che adora e il suo lavoro da modella (Victoria's Secret, Louis Vuitton, Tiffany e Gucci sono suoi sponsor), nel dicembre 2020 è perfino stata ammessa alla prestigiosa Università di Stanford.

Per ora però Stanford deve aspettare, perché l'aspettano altre due competizioni: l'halfpipe e lo slopestyle. E tutti gli occhi sono puntati su di lei.