Gianni Morandi re indiscusso del Festival di Sanremo

D opo aver spopolato con Jovanotti sul palco dell'Ariston aggiudicandosi la vittoria della serata-cover con i loro più grandi successi, il cantautore bolognese vola al televoto

Gianni Morandi ha portato energia e spettacolo sul palco dell'Ariston con il brano "Apri tutte le porte" dando una "lezione di stile" ai giovani avversari con cui si contende il leoncino d'oro.

È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. E ha condotto il Festival della canzone italiana, che sta oggi dominando, per due edizioni di fila, nel 2011 e nel 2012. Ma certamente il suo meglio lo dà come cantante. Da più di mezzo secolo. Sì, perché questo monumento della storia d'Italia, l'eterno ragazzo dal volto sorridente e dall'inossidabile ottimismo, canta da sempre (già a dodici anni è una celebrità del suo paese) l'amore per la vita. E per la musica. La prima grande passione di Morandi.

Storici i suoi 45 giri, ancora oggi suoi grandi cavalli di battaglia: melodie tanto popolari da entrare di diritto nella storia della musica italiana. "Fatti mandare dalla mamma…" a prendere il latte, "Andavo a cento all'ora" per veder la bimba mia, "Non son degno di te" non ti merito più, Ritornerò "In ginocchio da te"…tutte canzoni di un'epoca d'oro che hanno regalato a Gianni Morandi la fama e il successo.

Fama e successo che sono accompagnati dagli spensierati musicarelli di cui è l'unico protagonista.

Ma Morandi, oltre ad essere uno strepitoso artista, è soprattutto un uomo che conosce, come tutti, gli alti e i bassi della vita. Dopo l'oblio degli anni Settanta - «Negli anni '70 con l'arrivo dei cantautori e degli stranieri pensavo che le porte della musica si sarebbero chiuse definitivamente per me, ma poi la fortuna mi ha aiutato e le porte si sono riaperte, non ho nessun rimpianto» ha raccontato a Il resto del carlino - il cantante risorge grazie alle sue apparizioni a Sanremo: nel 1980 con "Mariù", poi nel 1983 con "La mia nemica amatissima" e infine nel 1987 con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri e il brano "Si può dare di più" con cui riceve una nuova consacrazione e la spinta per riprendere la corsa che lo porta sulla cresta dell'onda fino ad oggi.

A 77 anni Gianni Morandi duetta con Jovanotti e Fabio Rovazzi, è popolarissimo sui social, riempie arene e teatri e un'icona per i "giovani" di tutte le età.