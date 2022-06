K im Kardashian ha raccontato al New York Times che potrebbe «perfino mangiare la cacca» se la mantenesse giovane. Un'esagerazione? Forse, ma ha comunque scatenato parecchie polemiche

Che piaccia o meno il patto col diavolo di Dorian Grey è oggi più attuale che mai. E sono moltissime le donne disposte a tutto, anche a mangiare la propria "cacca", per restare giovani. Una semplice battuta? Un'eccessiva esagerazione? La provocazione che sta facendo il giro del web arriva da una delle indiscusse icone (nel bene e nel male) dell'ultimo decennio: Kim Kardashian.

La rivelazione shock

L'influencer da oltre trecento milioni di follower, imprenditrice di moda e bellezza, stupisce ancora. Ma questa volta non per i suoi look eccentrici e chiacchierati, ma per ciò che sarebbe disposta a fare pur di non mostrare i segni dell'invecchiamento: al celebre New York Times, in occasione del lancio della sua nuova linea cosmetica, SKKN, in arrivo questo mese, ha infatti raccontato che sarebbe disposta a mangiare cacca se servisse a farle avere un aspetto più giovane. Che i suoi cosmetici non funzionino? Suggeriscono sarcasticamente i maligni. Tutt'altro, racconta, il problema è che «invecchiare fa schifo».

Body positivity in fumo?

La "rivelazione" è arrivata come una doccia fredda a smontare almeno un intero decennio di solide basi di autostima e autocelebrazione della vecchiaia. Inutile girarci intorno: la bellezza, non solo per Kim Kardashian, è molto più che vanità, è un business che va coltivato quotidianamente. E, a quanto pare, per mantenerla il più a lungo possibile, siamo davvero disposte a fare qualunque cosa. Sui social, infatti, nonostante le moltissime critiche e le numerose polemiche rivolte alla celeb (finita già nel mirino degli hater dopo il folle dimagrimento per indossare il vestito di Marilyn Monroe), in migliaia hanno ammesso, anche piuttosto coraggiosamente, che l'eterna giovinezza è un desiderio inespresso che accomuna molte persone.

Il coraggio della verità

Forse stona un po' con l'idea perbenista del body positive a tutti i costi, ma se è la realtà perché allora non poter esprimere serenamente questo desiderio? Vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e burro di karitè (per chi non va oltre col Botox) diventano con l'età un lavoro quotidiano … e chi l'ha detto che deve per forza piacere!

Ecco le star che hanno esplicitamente espresso la loro avversione alle rughe e al passare del tempo!

Ipa 1 di 7 - Madonna muove il viso a fatica e non riesce a essere espressiva: non può rinunciare al Botox e ad accettare il fatto di invecchiare. Ipa 2 di 7 - Anche Nicole Kidman, seppur si dica pentita del ricorso all'eccessiva chirurgia, ha sempre ammesso di non essere una fan delle rughe. Ipa 3 di 7 - Melanie Griffith solo negli ultimi anni è riuscita a far pace con l'avanzare del tempo. Ipa 4 di 7 - Courteney Cox è sempre stata chiara sul fatto che ha paura di invecchiare: sembra che non riesca a rassegnarsi a "crescere" elegantemente. Ipa 5 di 7 - Né l'amore né il successo sono riusciti a far perdere il vizio del Botox a Renee Zellweger: era una delle attrici più richieste ma ora che è "invecchiata" nessuno più la vuole per i film. Parole sue. Ipa 6 di 7 - Meg Ryan, per due decenni considerata "la fidanzatina d'America", da tempo si è ritirata dal mondo dello spettacolo ammettendo la fatica a stare al passo con la bellezza Hollywoodiana. Ipa 7 di 7 - Denise Richards, da ormai un paio d'anni nel cast di Beautiful, nella finzione come nella vita, ha ammesso di essere dipendente dai "ritocchi" estetici.