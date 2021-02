Laetitia Casta incinta: a 42 anni il quarto figlio

L 'attrice e modella e il marito Louis Garrel aspettano il primo figlio insieme: il quarto per lei fotografata col pancione per le strade di Parigi, il secondo per lui dopo Oumy la ragazzina senegalese adottata insieme a Valeria Bruni Tedeschi

L'ultima volta che li avevamo visti insieme era stato poco prima del lockdown quando, bellissimi e innamoratissimi, giravano per gli studi televisivi e i teatri, per promuovere il loro film "L'uomo fedele", diretto da lui (Louis Garrel), interpretato da lei (Laetitia Casta) e scritto a quattro mani. Insomma, un amore fuori e dentro il set quello tra la modella e musa di Yves Saint-Laurent e lo sceneggiatore parigino ex compagno dell'attrice Valeria Bruni Tedeschi.

I due stanno insieme dal 2014 e sono sposati dal 10 giugno del 2017 - la cerimonia segretissima in Corsica dove l'attrice è nata e dove è stata "scoperta" a 15 anni è stata un sogno - ma prima di incontrare Garrel, Laetitia Casta ha avuto due relazioni importanti e tre figli. A 23 anni è diventata mamma di Sahteene, una splendida ventenne già sulle sue orme, da Stephane Sednaoui, regista di videoclip e fotografo di moda. Il 21 settembre 2006, è nato Orlando da papà Stefano Accorsi con cui ha fatto coppia dal 2003 al 2013 mentre il 29 agosto 2009 è nata Athena.

La piccola in arrivo (voci insistenti la vogliono femmina) è la prima della coppia e, in Francia, dove Louis è un vero divo (molto più di lei) sono tutti in attesa del bebè. Garrel è figlio, nipote e fratello d'arte: il papà è il regista Philippe Garrel, il nonno è il grandissimo attore Maurice e la sorella è la bellissima e amatissima Esther.

Louis è nato e cresciuto tra un set e l'altro: a 6 anni recitava già con il padre e nel 2003, Bernardo Bertolucci lo ha scelto per il ruolo del gemello di The Dreamers. Nel film L’ufficiale e la spia è davvero ipnotico, esattamente come in Les amants reguliers, La gelosia, Il mio Godard e in tutti i film di Valeria Bruni Tedeschi che da sempre (anche dopo la fine della loro relazione) lo vuole al suo fianco. Anche in Piccole donne di Greta Gerwig e soprattutto in Rifkin’s Festival, l’ultimo film di Woody Allen - quello che non abbiamo ancora visto a causa del Covid - pare essere strepitoso.

I fan d'Oltralpe che adorano la coppia hanno già iniziato a chiedere sui social network la data prevista per il parto, ma per adesso non ci sono dichiarazioni né di Laetitia né di Louis (paparazzate con pancione a parte). Ma, si sa, i due sono sempre stati molto gelosi della loro privacy!