Le famiglie arcobaleno alla Cascina Merlata di Milano

I l 20 giugno a Milano si festeggia il Pride Month con le famiglie, una giornata per stare insieme e celebrare l'amore in ogni sua forma

A giugno in tutto il mondo si celebra il Pride Month, il mese dedicato alla parità di diritti di genere e all’amore in ogni sua forma. Quest’anno anche Cascina Merlata sarà protagonista con una giornata dedicata alle famiglie grazie al “Picnic Arcobaleno” organizzato da Mare culturale urbano e Associazione Famiglie Arcobaleno. Domenica 20 giugno, all’interno del programma della Milano Pride Week 2021, la Cascina sarà teatro di un evento unico, all’insegna dell’accoglienza, dell’inclusività e della sostenibilità.

A Milano Cascina Merlata, porta d’accesso al distretto UpTown, è diventato un punto di riferimento cittadino, un luogo aperto, connesso e solidale, in cui i residenti della zona ma non solo sono attivamente coinvolti per far crescere la comunità, migliorando e trovando una rinnovata socialità. Si trova a nord di Milano, non lontano dall'area Expo, una parte della città in grande fermento e che già da qualche anno è teatro di grande innovazione urbana.

Proprio nel parco cittadino di Cascina Merlata con UpTown Milano e nel Giardino di San Faustino del Comune di Milano, Donna Moderna ha contribuito con tutte le sue lettrici a mettere a dimora un milione di api, dando vita al più grande apiario urbano d'Italia.

Il programma della giornata

La giornata del 20 giugno sarà ricca di attività dedicate a tutte le famiglie, laboratori per bambini, giochi, momenti di musica e intrattenimento, dibattiti e approfondimenti su tematiche legate all’educazione alle differenze, offerte food da pranzo a cena con proposte pic nic a base di pizza.

Alla mattina si parla del Pride

Si inizia alle ore 11 con la presentazione. Si leggeranno alcuni punti del Documento Politico 2021 del Milano Pride e interverranno i rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, del Coordinamento Arcobaleno e del Milano Pride, non mancheranno i saluti del Presidente del Municipio 8 Simone Zambelli, di Andrea Capaldi, Ceo di Mare culturale urbano, e di Valeria Lorenzelli, District Manager UpTown/La Cascina.

A seguire, verso le 11.30 l'incontro “Educare alle differenze: la scuola declinata come struttura, come luogo dei bimbi e come luogo di incontro fra genitori e insegnanti”. Modera Daniela Vassallo (Responsabile gruppo formazione Famiglie Arcobaleno), tra gli ospiti, Micaela Ghisleni, socia Famiglie Arcobaleno, Simone Zambelli, Presidente del Municipio 8, più altri ospiti del mondo della scuola.

Le attività per i bambini e le famiglie

Dalle 10.30 fino alle 17.30 c'è il Laboratorio Aquiloni. Ogni mezz’ora ci saranno dei gruppi composti da 4 bambini che potranno costruire gli aquiloni accompagnati passo passo da Edofly. È un evento gratuito ma su prenotazione: Puoi iscriverti qui

Dalle 15.00 alle 17.00 si puà partecipare al Laboratorio di Stampa alternativa con utilizzo di materiali di riciclo. I bambini avranno la possibilità di disegnare, prima e di vedere poi stampato il proprio disegno con un torchio artigianale. Si utilizzeranno semplici pennelli e tempere colorate. Anche questo è un evento gratuito.

Dalle 17.00 alle 18.00 parte anche il LOP LOP Laboratorio: Ritratto di Famiglia insieme a René Magritte e la mela, per famiglie con bambini dai 5 anni in su. È sempre gratuito ma bisogna prenotare all’indirizzo email loplop@maremilano.org o chiamare il 3516882106.

Dalle 16.00 alle 17.30 c'è la presentazione del libro di Micaela Ghisleni “Generazione Arcobaleno”. Il libro è la storia di una battaglia civile per l’eguaglianza di questa generazione di figli di coppie omogenitoriali. A conclusione, consegna de “Le coperte dell’abbraccio arcobaleno” realizzate dal gruppo di lavoro a maglia di Mare culturale urbano, l’associazione di promozione culturale “Parole e punti”, ai rappresentati di Casa arcobaleno, Casa Jannacci e di altre case di accoglienza milanesi alla presenza di Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano.

Il picnic tutti insieme sul prato

A partire dalle 12.30 fino alle 14.00 c'è il picnic sul prato con musica diffusa. C'è la pizza da asporto ma anche la possibilità di prenotare un tavolo chiamando il numero 02.45071825 (dal martedì alla domenica dalle 17:30 alle 23.00). Al pomeriggio, imperdibile la merenda con i dolci della pasticcera Irene di Mare culturale urbano.

Poi, aperitivo sul prato alle 18.30. Il cantautore Andrea Marino suonerà chitarra e voce il repertorio dei cantautori italiani, come Lucio Battisti, Pino Daniele, Rino Gaetano, Adriano Celentano e tanti altri.

Per chiudere, dalle 19.30 c'è anche la cena in pizzeria. È possibile prenotare un tavolo chiamando il numero 0245071825 (dal martedì alla domenica dalle 17.30 alle 23.00).