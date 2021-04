Obiettivo quadruplicato! Con la challenge #BEEGREEN abbiamo risparmiato oltre 200 tonnellate di CO2

L a nostra challenge è arrivata alla fine e in poche settimane, grazie all'aiuto delle nostre lettrici, abbiamo risparmiato più di 200 tonnellate di CO2. Un risultato sorprendente che ci permette di dare vita a un milione di api. Quale modo migliore per festeggiare l’Earth Day?

Il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, Donna Moderna inaugura il più grande apiario urbano d'Italia

Oltre 200 tonnellate di CO 2. risparmiata per portare 1 milione di api a Milano: questo il risultato della sfida che Donna Moderna ha raggiunto insieme alle sue lettrici nell’ambito del progetto #BeeGreen, l’iniziativa del brand del Gruppo Mondadori dedicata al tema della sostenibilità e della biodiversità urbana.

Una challenge, promossa attraverso AWorld, l’app scelta dall’Onu per sostenere stili di vita green, che ha coinvolto la community di circa 11 milioni di utenti di Donna Moderna, il cui straordinario impegno ha permesso di superare in meno di una settimana l’obiettivo iniziale di 50 tonnellate di CO 2 fino a quadruplicare il risparmio in meno di un mese con oltre 70.000 azioni sostenibili realizzate.

Donna Moderna contribuisce a sua volta in modo concreto alla tutela del pianeta, dando vita, in collaborazione con Green Island/Alveari Urbani e UpTown Milano, al più grande apiario urbano diffuso d’Italia nel parco cittadino di Cascina Merlata e nel Giardini di San Faustino a Milano.

L’iniziativa prevede la messa a dimora di 17 nuove arnie per far vivere oltre 1 milione di api, capaci di impollinare 3 miliardi di fiori ogni giorno.

L'evento del 22 aprile, in occasione dell'Earth Day

Tappa finale di questo progetto sarà l’inserimento dell’ultima famiglia di api nelle arnie di Cascina Merlata in occasione dell’Earth Day, dalle 10.30 alle 11.30.

Con questo progetto volto alla reintroduzione delle api nei contesti urbani, Donna Moderna e i suoi partner si impegnano nella tutela di una specie, oggi sempre più a rischio, fondamentale sia per la protezione della biodiversità sia per la nostra sicurezza alimentare attraverso l’attività di impollinazione.

Un’iniziativa che è all’insegna non solo della sostenibilità e dell’ambiente, ma anche dell’artigianalità e della creatività e del design: tutte le arnie sono dipinte a mano da artisti del territorio e realizzate in eco-design con materiali di riuso.

Il 22 aprile, in occasione di Earth Day, Donna Moderna racconterà in diretta il progetto attraverso i suoi canali social e su Rai Play, all’interno della maratona multimediale dedicata alla Giornata Mondiale della Terra, di cui è Media Partner.

Il contest “Balconi Fioriti”

L’impegno a favore delle biodiversità prosegue attraverso il contest social “Balconi Fioriti”, lanciato sull’account Instagram di Donna Moderna e da UpTown Milano, che invita le lettrici a piantare un fiore sui loro balconi, realizzando così delle vere e proprie oasi per gli impollinatori, e a condividere foto o video con tutta la community.

#BeeGreen Honey Day

Ma le iniziative non finiscono qui: Donna Moderna dà appuntamento alle sue lettrici a partecipare a fine settembre, in occasione della Green Week, la settimana della sostenibilità, a #BeeGreen Honey Day in cui verrà celebrato il raccolto del miele che sarà stato prodotto dalle api.

I nostri partner

Si ringrazia il Main Partner “Acqua nelle nostre mani”, il progetto promosso da Finish per la tutela e la salvaguardia dell’acqua, che ha accompagnato Donna Moderna in questa iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nei confronti dell’ambiente e delle sue risorse.

Partner tecnici e istituzionali del progetto: AWorld, Alveari Urbani, Earth Day Italia, Green Media Lab, UpTown Milano