Le fate ignoranti: arriva la serie con Cristiana Capotondi e Luca Argentero

H anno preso il via le riprese della serie del regista turco Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti, il romantic drama tratto dall'omonimo film campione d'incassi e fenomeno culturale del 2001

Disney+ ha appena annunciato l'inizio delle riprese degli otto episodi della serie Le fate ignoranti tratti dall'omonimo film del turco Ferzan Ozpetek autore del successo della pellicola che nel 2001, ormai due decenni fa, segnò l'inizio di una vera e propria rivoluzione culturale.

Quando infatti Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che proprio quel marito che credeva innamorato e fedele aveva invece una vita parallela e una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, ovviamente devastata dalla notizia, si ritrova però a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele e con tutta la cerchia di amici eccentrici. Il tema dell'omosessualità, così come aspetti profondi quali la discriminazione, la solitudine, la famiglia e il distacco causato da una scomparsa sono oggi più attuali che mai.

È per questo motivo che, dietro la scelta di trasformare in serie quello che è stato un vero e proprio fenomeno e successo cinematografico, c'è grande attesa ed entusiasmo.

Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image

E se nel 2001 i due protagonisti Stefano Accorsi e Margherita Buy hanno entrambi ricevuto il Nastro d'argento come migliori interpreti maschile e femminile, anche il reboot non è da meno e vanta un cast davvero incredibile. Nei panni che furono della Buy ci sarà la bravissima Cristiana Capotondi che interpreterà il medico a capo di un famoso laboratorio che scopre come il rapporto intenso ed esclusivo che ha col marito sia in realtà una farsa. O quasi. Al suo fianco, è stato assoldato Eduardo Scarpetta, amante omosessuale del marito defunto che avrà il volto del neo papà e promesso sposo Luca Argentero.

Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image Getty Image

E poi Carla Signoris: è Veronica, madre di Antonia, vedova di un Generale e donna borghese e viziata. C'è la storica Serra Yilmaz, presente anche nel cast originale che interpreta Serra, il centro morale di tutta la "casa". Burak Deniz è Asaf, fotografo di moda; Paola Minaccioni interpreta invece Luisella ed è convinta di essere la copia di Brigitte Bardot e Ambra Angiolini che è Annamaria, astrologa e cartomante. E ancora Anna Ferzetti (Roberta), Edoardo Purgatori (Riccardo) e Filippo Scicchitano (Luciano). Il cast include anche Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot, oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.

Non sappiamo ancora la data di uscita della serie ma le riprese, appena incominciate nella Capitale, si concluderanno ad agosto quindi presumibilmente la messa in onda potrebbe arrivare per fine anno.