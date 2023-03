Meghan Markle invidiosa di Kate? Ecco cosa pensava

C osa pensava davvero Meghan Markle su Kate Middleton prima che diventassero cognate? Secondo alcune indiscrezioni, la moglie del principe Harry in passato si sarebbe lasciata sfuggire commenti poco lusinghieri

Che all’interno della Royal Family non sia tutto rose e fiori è ormai assodato. Tra William e Harry i rapporti sarebbero sempre più tesi, in particolare dopo le dichiarazioni scottanti inserite in “Spare”, il chiacchieratissimo libro del duca di Sussex. Non solo: i tabloid d’oltremanica hanno a lungo vociferato su una possibile tensione tra le due donne della famiglia, Kate Middleton e Meghan Markle, che pare non si vedano di buon occhio. È davvero così? Prima di diventare moglie del principe Harry, ecco cosa pensava di Kate l’ex attrice.

Meghan Markle, ecco cosa pensava di Kate

Spulciando sul blog che la duchessa di Sussex teneva all'inizio della sua carriera, The Tig, trapelerebbero nuove indiscrezioni che colpiscono direttamente Buckingham Palace. Ispirata al suo vino preferito, il Tignanello, la pagina gestita dalla Markle all’inizio della sua carriera non risulta aggiornata dal 2017, ma è ancora online e tramite alcuni lettori che ne hanno salvato gli articoli emergono nuove indiscrezioni. Nel 2014, per esempio, scriveva commenti poco piacevoli nei confronti di quella che pochi anni dopo sarebbe diventata sua cognata.

A Kate Middleton, infatti, indirizzava frecciatine poco lusinghiere. «Le bambine sognano di essere principesse. Io, per esempio, ero tutta incentrata su She-Ra, principessa del potere», sorella gemella di He-Man, una royal armata di spada e famosa per la sua forza. «Sicuramente non stiamo parlando di Cenerentola qui», si legge nel post in cui Meghan criticava le donne adulte che portano avanti le loro «fantasie infantili» di diventare una principessa.

Infatti, dichiarava senza mezzi termini: «Le donne adulte sembrano conservare questa fantasia infantile. Basta guardare lo sfarzo e le circostanze che circondano il matrimonio reale e la conversazione infinita sulla principessa Kate».

Che il loro rapporto fosse segnato in partenza? Stando ai commenti della Markle, era quasi destino che tra le due royals non potesse scorrere buon sangue. Ma chi lo dice che una persona non possa cambiare idea? Magari, conoscendola, Meghan ha ammorbidito il suo parere nei confronti di Kate. Eppure, in seguito alle numerose accuse mosse dai duchi di Sussex, è difficile crederci.

Da "nemica" a cognata?

Insomma, stando a quanto scritto tempo addietro da Meghan Markle sul suo blog, è innegabile una certa prevenzione nei confronti di Kate, forse invidiata per quel ruolo conquistato da commoner, senza essere legata a un particolare titolo nobiliare.

Forse la invidiava per la capacità di “farsi da sé”, che alla fine ha portato anche la stessa Meghan Markle a convolare a nozze con il nipote della regina Elisabetta (nonostante fin da bambina sognasse di essere contro l'establishment). Sottostare alla gerarchia e alle rigide regole della corona però non è facile. Le proprie ambizioni spesso devo essere assopite ed è necessario dare priorità al bene comune, mettendo i propri interessi in secondo piano. Per Meghan era forse impossibile adattarsi a un rigore simile, rinunciando ai propri desideri e mettendo a tacere qualsiasi ambizione personale.

A distanza di anni, le sorti dell’ex attrice sono cambiate: è diventata duchessa e ha detto addio alla Royal Family, ma c’è qualcosa che forse non è mai cambiato. Il suo giudizio verso i reali britannici è davvero intriso di astio?