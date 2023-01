Modella e influencer, chi è la mamma di Elon Musk

M odella, influencer e tanto altro... Alla scoperta di Maye Musk, la mamma del celebre patron di Tesla

Che non si dica che è famosa per merito del figlio: la sua fama è arrivata ben prima di essere la mamma di Elon Musk. Ha 74 anni, è una modella e una influencer ricercatissima: ecco tutto quello che c’è da sapere su Maye Musk.

Maye, la mamma di Elon Musk e la sua carriera da modella

È madre di un imprenditore di successo, ma è anche una donna affermata e indipendente. Milionaria e richiestissima, quella della mamma di Elon Musk è una storia di successo. Era "famosa già prima che nascesse Elon Musk", come da lei stessa dichiarato in un’intervista a Vanity Fair USA, e la sua fama non accenna a cadere nell’ombra. Maye Musk ha mosso i suoi primi passi nel mondo della moda ben prima di diventare madre. Aveva appena 15 anni quando iniziò a sfilare come modella. Per alcuni la sua carriera avrebbe avuto vita breve, ma con la sua tenacia (e il suo fascino intramontabile) ha smentito chi la dava per spacciata. E così ecco che a 20 anni era già finalista di Miss Sud Africa.

Il successo a 60 anni

Ma chi dice che c’è un’età per tutto? È allo scoccare dei 60 anni che per la mamma di Elon Musk è iniziata una nuova vita. Con il suo stile autentico, rimasta fedele alla naturalezza dei suoi capelli grigi, Maye è stata scelta per una campagna pubblicitaria di Virgin America, si è aggiudicata la copertina della rivista "New York" e ha persino ottenuto un ruolo nel video "Haunted" di Beyoncé. Nel 2015 ha sfilato sulle passerelle della New York Fashion Week e solo un anno dopo la sua carriera ha raggiunto le stelle. Nel 2016, infatti, ha firmato con la celebre agenzia internazionale IMG Models, oltre a essersi lasciata immortalare al Met Gala di New York accanto al figlio Elon. Poi è stata scelta come testimonial di CoverGirl, diventando il volto agé della famosa azienda cosmetica.

Top model e nutrizionista

Dior Beauty Ambassador, modella, influencer e tanto altro. Non solo una vita in passerella: Maye Musk ha sempre avuto un forte interesse verso gli studi accademici. La moda le ha spalancato le porte del successo, ma le sue passioni vanno ben oltre gli outfit. Maye Musk, infatti, è anche una nutrizionista. La mamma del patron Tesla vanta ben due master, uno in dietetica e l'altro in scienze della nutrizione. In Sud Africa ha aperto il suo studio come nutrizionista e ha proseguito il suo percorso anche dopo essersi trasferita in Canada, a 40 anni.

Il segreto del suo successo

Una carriera tappezzata di importanti traguardi, ma quali sono i segreti del suo successo? L'industria della moda è diventata la sua casa e così la storia della mamma di Elon Musk, fatta di perseveranza e tenacia, diventa un esempio per tante donne. Lo ha raccontato lei stessa in un'intervista a "Forbes", confessando di voler infondere un po' di speranza "a quelle donne che, andando avanti con l'età, possono continuare a lavorare restando sicure di sé e a proprio agio con sé stesse". Non solo: nella fashion industry ci sono anche top model più in là con gli anni, ma non per questo meno belle o di talento. Anche la moda può diventare inclusiva e la mamma di Elon Musk ne è la perfetta testimone. Se Maye può fare di tutto a 70 anni, perché arrendersi a 30?

La rivelazione inaspettata della mamma di Elon Musk

È l'uomo più ricco del mondo, ma nonostante i 263 miliardi di patrimonio sembra non nutrire particolare interesse per i beni materiali. Almeno stando a quanto dichiarato dalla mamma di Elon Musk. Il fondatore di Tesla, oggi numero uno di Twitter, "non possiede nemmeno una casa". Lo ha rivelato la madre al "Times". Non solo: Elon non concederebbe alcun lusso né trattamenti di favore, neppure alle persone più care. E così ecco che quando Maye va a trovare suo figlio a Boca Chica, in Texas, sede del quartier generale di Space X, è costretta a dormire in garage. "Devo dormire in un garage dell'azienda, mi dice che non posso dormire in un'abitazione elegante stando vicino a un sito missilistico, perché non sarebbe corretto", ha rivelato.