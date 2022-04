La mostra Maddalena a Forlì: qui i biglietti gratuiti

A i Musei San Domenico di Forlì fino al 10 luglio 2022 vi aspetta la mostra Maddalena. Il mistero e l’immagine. Qui il link per avere i biglietti gratuiti con Donna Moderna



Maddalena, grande mito femminile della nostra storia, la peccatrice, a cui l’arte, la letteratura e il cinema hanno dedicato centinaia di opere. L’arte soprattutto, che l'ha posta al centro della propria produzione dando vita a capolavori che segnano, lungo la trama del tempo, la storia dell’arte stessa e i suoi sviluppi. Chi era davvero la Maddalena? E perché si è generata e sviluppata quella confusa, affascinante sequenza di rappresentazioni che hanno portato alla costruzione della sua sfaccettata identità?

La mostra Maddalena. Il mistero e l’immagine a Forlì

Per fare chiarezza su questa figura misteriosa e spesso travisata, che ancora oggi affascina, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha organizzato la mostra Maddalena. Il mistero e l’immagine (a cura di Cristina Acidini, Paola Refice, Fernando Mazzocca) che resterà aperta fino al 10 luglio nelle sale dei Musei San Domenico, a Forlì.

Il percorso espositivo si articola in 12 sezioni che comprendono straordinari esempi di pittura, scultura, arazzi e opere grafiche, circa 200 opere in tutto, tra cui spiccano i capolavori di Antonio Canova e La Deposizione dalla Croce di Marc Chagall.

A Forlì preziosi capolavori

Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e i Musei San Domenico, la mostra Maddalena. Il mistero e l’immagine si avvale di un prestigioso comitato scientifico presieduto da Antonio Paolucci e della direzione generale di Gianfranco Brunelli. Il progetto espositivo porta in Italia capolavori provenienti dalle più importanti istituzioni nazionali e internazionali.

I fondi raccolti finanziano il progetto ComHousing

Anche in questa occasione continuerà la preziosa collaborazione con Mediafriends, l’Associazione Onlus di R.T.I. Spa, Mondadori Spa e Medusa Film Spa, nel segno della solidarietà. Una collaborazione consolidata che ha consentito, nel tempo, di finanziare molti progetti sul territorio nazionale, senza dimenticare realtà complesse in aree del terzo mondo. I fondi raccolti grazie alla vendita dei biglietti di ingresso alla mostra verranno devoluti al progetto “ComHousing” di Fondazione Arché, un progetto rivolto a donne in difficoltà e ai loro bambini, tra cui i profughi ucraini che scappano della guerra, per aiutarli a costruire una vita migliore. Anche Sky Arte sarà nuovamente partner della mostra dedicando alla figura della Maddalena il consueto speciale televisivo, una storica collaborazione che la Fondazione condivide con importanti partner privati.