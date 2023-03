U n tappeto stellato più che mai: a portarci nel firmamento dell'alta moda e del prêt-à-porter sono stati i tantissimi look sfoggiati dalle star sul red carpet degli Oscar 2023. Quale abito hai adorato di più?

Cala il sipario sulla 95esima edizione degli Oscar, ma non sul glamour di questa nottata di cinema e magia. Anche gli Oscar 2023 ci hanno regalato innumerevoli fashion moment, tutti indimenticabili. Il red carpet, che per la prima volta – e in via del tutto straordinaria - si è tinto di un’elegante nuance champagne, ha visto le grandi star internazionali sfoggiare look e gioielli da sogno. Quali saranno quelli più memorabili di questa cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles? Sicuramente ricorderemo Rihanna in Alaïa: l’artista barbadiana, nuovamente in dolce attesa dal rapper Asap Rocky, ci ha già dimostrato alla sua prima gravidanza come stia riscrivendo i codici dello stile premaman. Spazio poi a Lady Gaga in Versace sul tappeto stellato per una mise da autentica diva. Non abbiamo potuto non restare incantate dalla bellezza di Jessica Chastain in custom Gucci, così come è stato difficile non esclamare un sonoro Wow davanti all'abito vintage Chanel di Vanessa Hudgens, tornato - per una notte - ad affermare il proprio fascino senza tempo. Rivediamo tutti i look dal red carpet degli Oscar 2023: quale vi è piaciuto di più?

Lady Gaga in Versace e gioielli Tiffany & Co.

Foto Getty

Rihanna in Alaïa

Foto Getty

Halle Bailey in Dolce & Gabbana e gioielli De Beers

Foto Getty

Jessica Chastain in custom Gucci

Foto Getty

Nicole Kidman in custom Armani Privé

Foto Getty

Emily Blunt in Valentino, clutch Judith Leiber bag e gioielli Chopard

Foto Getty

Malala Yousafzai in Ralph Lauren

Foto Getty

Vanessa Hudgens in vintage Chanel

Foto Getty

Eva Longoria in Zuhair Murad

Foto Getty

Cara Delevingne in Elie Saab, sandali Stuart Weitzman e gioielli Bulgari

Foto Getty

Monica Barbaro in Elie Saab Couture, scarpe Santoni, gioielli Fred Leighton & Kwiat

Foto Getty

Alice Rohrwacher in custom Prada

Foto Getty

Janet Yang

Foto Getty

Ruth E. Carter in Valentino

Foto Getty

Chloe East in Monique Lhuillier e gioielli Kwiat

Foto Getty

Jessie Buckley in Rodarte

Foto Getty

Michelle Williams

in Chanel Haute Couture e gioielli Tiffany & Co.

Foto Getty

Helen Thomson

Foto Getty

Dolly De Leon in Philipsophy di Lorenzo Serafini

Foto Getty

Anne Watanabe

Foto Getty

Tems in Lever Couture

Foto Getty

Danai Gurira in Jason Wu e gioielli Messika

Foto Getty

Maria Pevchikh

Foto Getty

Yulia Navalnaya

Foto Getty

Lilly Singh in Christian Siriano

Foto Getty

Fan Bingbing in Tony Ward e clutch Tyler Ellis

Foto Getty

Elizabeth Olsen in Givenchy, sandali Giuseppe Zanotti shoes e gioielli Cartier

Foto Getty

Sofia Carson in Giambattista Valli e gioielli Chopard

Foto Getty

Sandra Oh in Giambattista Valli e gioielli Briony Raymond

Foto Getty

Florence Pugh in Valentino Haute Couture e gioielli Tiffany & Co.

Foto Getty

Angela Bassett in Moschino e gioielli Bulgari

Foto Getty

Ana De Armas in Louis Vuitton

Foto Getty

Olivia DeJonge

Foto Getty

Janelle Monae in custom Vera Wang e gioielli REZA

Foto Getty

Marlee Matlin in Dolce & Gabbana, borsa Roger Vivier e gioielli Briony Raymond

Foto Getty

Winnie Harlow in Armani Privé e clutch custom Carolina Herrera

Foto Getty

Zoë Saldana in Fendi Haute Couture

Foto Getty

Mindy Kaling in custom Vera Wang e gioielli Boucheron

Foto Getty

Allison Williams in Giambattista Valli Haute Couture e gioielli Fred Leighton

Foto Getty

Ariana DeBose in custom Atelier Versace e gioielli DeBeers

Foto Getty

Julia Louis-Dreyfus in Lanvin, spilla Briony Raymond brooch e gioielli Nikos Koulis

Foto Getty

Halle Berry in Tamara Ralph

Foto Getty

Ashley Graham in custom Alberta Ferretti

Foto Getty

Erin Lim in Rick Owens

Foto Getty

Laverne Cox in custom Vera Wang, orecchini Hanut Singh e anello David Webb

Foto Getty

Daryn Carp in Gucci