C he la caccia ai look doppione abbia inizio: filerà tutto liscio all'insegna delle prime volte? O ai prossimi Oscar 2023 vedremo qualche star sfoggiare un abito già indossato da un'altra celebrità? In attesa di scoprirlo, ti sblocchiamo qualche ricordo

L'appuntamento con gli Oscar 2023 è fissato al prossimo 13 marzo: srotolato il tappeto stellato, vedremo ancora una volta le più grandi star dell'industria cinematografica (e non solo) calcare il red carpet con indosso abiti meravigliosi, fonte di sogno e meraviglia. Gli Academy Awards non sono ancora iniziati, ma noi siamo già pronte ai posti per passare al vaglio i vestiti più belli... ed eventuali look doppione. Sì, perché anche quelli - ce lo insegna la storia - non mancano (quasi) mai. Ecco quelli più indimenticabili.

Julia Roberts in Valentino Haute Couture come Lorella Cuccarini

Correva l’anno 2001: Julia Roberts vinse l’Oscar come Miglior attrice protagonista con Erin Brockovich. Per il red carpet, l’attrice statunitense scelse di indossare un abito Valentino Haute Couture del 1992, un meraviglioso pezzo d’archivio. Tanto fu impeccabile il suo look che in seguito persino il couturier Valentino Garavani in persona commentò così: “Ho vestito così tante persone, ma devo essere sincero, la persona che mi ha reso davvero felice è stata Julia Roberts quando ha ricevuto il premio Oscar per Erin Brockovich. Io la guardavo in televisione ed ero così contento che lei indossasse il mio abito!”. Ma dove lo avevamo già visto?

Foto Getty. Julia Roberts in Valentino Haute Couture agli Oscar 2001.

Otto anni prima, era stata Lorella Cuccarini a Sanremo 1993 a sfoggiare lo stesso identico abito. La famosa showgirl affiancò l’allora conduttore Pippo Baudo durante il Festival della canzone italiana. Il vestito Valentino Haute Couture, proprio come lo avremmo rivisto in seguito anche gli Academy Awards del 2001, fu valorizzato dai capelli raccolti e un paio di preziosi orecchini.

Foto IPA. Lorella Cuccarini in Valentino Haute Couture a Sanremo 1993.

Reese Witherspoon in Chanel come Kirsten Dunst

Vox populi racconta che Reese Witherspoon trascorse la serata dei Golden Globe 2006 con il cappotto sempre indosso. Non è andata proprio così, e le fotografie lo testimoniano. Vero però è che il suo vestito Chanel – un delizioso abito midi con gonna a campana e applicazioni di paillettes argentate - era stato già sfoggiato su un altro red carpet.

Foto Getty. Reese Witherspoon ai Golden Globes 2006.

Il look doppione? Era stata l’attrice ed ex modella Kirsten Dunst a sfoggiarlo esattamente tre anni prima, tra l’altro proprio allo stesso evento: i Golden Globes 2003. C’è da dire che le due attrici scelsero anche un look abbastanza simile! Sandali con listini e capelli raccolti per entrambe.

Foto Getty. Kirsten Dunst (insieme a Sigourney Weave) ai Golden Globes 2003.

Pink e Shakira, gemelle in Balmain

Tutt’altro che disturbate dalla scoperta di aver indossato un look doppione nello stesso momento, nello stesso luogo. Pink e Shakira ai MTV Video Music Awards 2009 sembrarono gemellate. E sdrammatizzarono il look identico – di cui fu protagonista un tubino nero a fascia di Balmain, in pelle nera e con un’elaborata applicazione di piccolissime borchie – concedendosi (insieme) a interviste e scatti fotografici.

Foto Getty. Pink e Shakira ai MTV Video Music Awards 2009.

Dua Lipa e Meghan Thee Stallion, gemelle in Versace

“Mi hai rubato il look!”. “Pensavo di avere l'esclusiva!”. “Dovrò parlare con Donatella”. È l’arguto scambio di battute tra Dua Lipa e Megan Thee Stallion, identiche nello stesso abito Versace – l’iconico Safety Pin Dress! – ai Grammy Awards 2022. Nel mezzo della loro (finta) lite sul palco, ecco che arriva proprio Donatella Versace in persona: rimuove una spilla da balia da ciascun abito, accorcia l’abito di Dua e svela i leggings in latex di Megan. Cosa ci ha ricordato questo sketch?

Foto Getty. Dua Lipa e Megan Thee Stallion ai Grammy Awards 2022.

Impossibile dimenticarle. Era il 1998 quando agli MTV Awards furono Whitney Houston e Mariah Carey a proporre per prime uno sketch identico. Le due dive indossarono in quell’occasione lo stesso vestito marrone di Vera Wang. Un vero fashion moment anni Novanta.

Foto Getty. Mariah Carey e Whitney Houston ai MTV Video Music Awards 1998.

Arisa in Rick Owens come Laura Marzadori

Tra gli episodi recentissimi di look doppione c'è anche il look di Arisa a Sanremo 2023. Poco prima della performance della cantante sul palcoscenico del Teatro Ariston, il suo abito in pelle nera firmato dallo stilista statunitense Rick Owens era stato già sfoggiato - sullo stesso palco - pochi minuti prima.

Foto Getty. Arisa a Sanremo 2023.

Laura Marzadori, 1° violino de La Scala di Milano, aveva infatti scelto lo stesso vestito di pelle nera. Complici anche i diversi hairstyle, gli stessi risultati finali sono stati molto differenti: gioielli e guanti in tulle per Arisa, un unico bracciale prezioso per la violinista. Chi lo ha indossato meglio?

Foto Getty. Laura Marzadori a Sanremo 2023.

Jennifer Lopez in Versace come Geri Halliwell

Sì. È proprio quell'abito. È proprio il celebre Jungle Dress di Versace. Jennifer Lopez lo indossò per la prima volta ai Grammy Awards 2000: era l'alba di un nuovo millennio, e quella non sarebbe stata la sua unica e sola volta nel famoso vestito della casa di moda italiana. In seguito, questo fashion moment è stato rispolverato in passerella, durante la sfilata Versace primavera-estate 2020 a Milano. Ma attenzione a darle proprio tutto il merito del primato.

Foto Getty. JLo ai Grammy Awards 2000.

Con solo un mese di anticipo rispetto a JLo, era stata Geri Halliwell delle Spice Girls a indossare il Jungle Dress ai NRJ Music Awards 2000. Ma alla domanda "Chi lo ha indossato meglio?" sembrerebbe aver già risposto la storia: alla voce "Jungle Dress" oggi è impossibile non pensare (in primis) proprio a Jennifer Lopez.