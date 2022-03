Pinocchio: arriva la nuova versione con Tom Hanks

A settembre arriva un'altra versione cinematografica della favola più amata da grandi e bambini e nelle vesti di mastro Geppetto troveremo l'eccezionale Tom Hanks. Ecco come sarà il suo Pinocchio

Geppetto, il Grillo Parlante, la Fata Turchina, la Volpe e naturalmente Pinocchio. Gli storici personaggi del mitico racconto di Carlo Collodi che ha segnato tutta la nostra infanzia, tornano sullo schermo nel lungometraggio live-action che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ a settembre. Non sappiamo ancora la data esatta della messa in onda - le riprese sono iniziate lo scorso autunno con qualche intoppo a causa del Covid - ma il burattino di legno sarà in compagnia del grande Tom Hanks che veste i panni di papà-Geppetto.

Le versioni di Collodi, Benigni e Del Toro

C'è tanta voglia di fiabe, favole e racconti fantastici in questo momento storico, e Pinocchio, con le sue avventure e i suoi insegnamenti attraverso momenti di fiducia e forti delusioni, amici che spariscono nel momento del bisogno, castighi e premi, così come gli sbagli nelle scelte di ogni giorno che per quanto piccole sembrino, possono svoltare davvero la tua vita, è tutti noi. Quel "burattino" apologetico ci ha insegnato più di tante lezioni psico-pedagogiche.

Sarà per questo che il suo realismo magico continua ad essere portato sul piccolo e grande schermo? A tre anni dalla versione di Matteo Garrone e Roberto Benigni in versione povero-falegname-celibe che alla vista del teatro delle marionette decide di costruirsi il suo burattino di legno, il regista Robert Zemeckis si appresta a portare in scena la sua declinazione della fiaba italiana. E questo accade proprio in contemporanea con quella di Guillermo Del Toro su Netflix con un cast stellare che include Ewan McGregor nelle vesti del Grillo, Tilda Swinton in quelle della Fata, e Christoph Waltz nella furba Volpe.

La storia, benché fedele al racconto originale che Collodi ha scritto nel 1883, non è, esattamente, quella che si è imparato a conoscere. Pinocchio, nella versione di Del Toro ha cambiato ambientazione. L’Italia fascista gli ha fatto da sfondo, voluta dal regista perché fosse possibile portare la narrazione verso tematiche più intime, attuali. Il regista ha voluto rileggere le avventure di Pinocchio alla luce di paure attuali. E perché l’impresa riuscisse ha voluto chiamare il meglio di Hollywood.

Il Pinocchio di Tom Hanks

Il Pinocchio di Tom Hanks rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno (è interpretato dal 14enne britannico Benjamin Evan Ainsworth) che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Siamo certi che il Geppetto-Hanks che si prende cura del suo Pinocchio - «vuole farsi un burattino che sappia saltare, ballare, tirar di scherma, e con lui girare il mondo per guadagnarsi un pezzo di pane e un bicchiere di vino» - sarà in grado di commuoverci. L'attore californiano Premio Oscar d'altro canto è nato per emozionare il suo pubblico: lo ha fatto fin dalle prime commedie degli anni Novanta come Forrest Gump, C'è posta per te, il citatissimo Insonnia e il pluripremiato Philadelphia, e poi con il suo Soldato Ryan, Il Miglio Verde, Cast Away. E non dimentichiamo capolavori come Molto forte incredibilmente vicino, The Post, Sully e Greyhound.

Sarà certamente toccante assistere ai primi passi di Pinocchio condotto per mano da mastro Geppetto!