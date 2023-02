Premi Oscar: le curiosità che forse non conosci

Q uanto vale una statuetta e quali attori e film ne hanno vinte di più? Queste e tante altre curiosità sui premi Oscar

Domenica 12 marzo andrà in scena la 95esima edizione degli Academy Awards. La notte degli Oscar sarà presentata per la terza volta da Jimmy Kimmel, nella storica location del Dolby Theatre di Los Angeles. In attesa di conoscere vincitori e vinti, ripercorriamo la storia degli Academy Awards attraverso curiosità più o meno note...

La prima edizione degli Academy Awards

I premi Oscar vennero consegnati per la prima volta nella Blossom Room dell'Hollywood Roosevelt Hotel di Los Angeles. Era il 16 maggio 1929, ma i nomi dei vincitori erano già stati annunciati tre mesi prima. Tra i 12 premiati anche Charlie Chaplin, per "The Circus", e la Warner Bros per aver prodotto "The Jazz Singer".

Chi ha inventato il premio Oscar?

E' stato il presidente della Academy of Motion Picture Arts and Sciences, il produttore Louis B. Mayer, a volere l'istituzione dei premi dedicati al cinema per promuovere e valorizzare la settima arte. Ed è sempre lui che ha voluto la cerimonia della consegna dei premi.

Cosa raffigura l'Oscar?

Fu il direttore artistico della MGM Cedric Gibbons a progettare la statuetta di un cavaliere che impugna la spada di un crociato. Il soggetto si erge su una bobina di pellicola a cinque raggi. Cinque come le categorie di lavoratori coinvolte nella prima edizione degli Academy Awards del 1929: attori, registi, produttori, tecnici e sceneggiatori. La sua realizzazione venne affidata allo scultore di Los Angeles, George Stanley.

Perché gli Oscar si chiamano così?

Il nome ufficiale della statuetta consegnata ai vincitori è Academy Award of Merit. Leggenda vuole che il nomignolo "Oscar" venne coniato dopo l'uscita di Margaret Herrick, divenuta direttrice dell'Academy nel 1931. Guardando la statuetta, Herrick avrebbe esclamato:: "Somiglia a mio zio Oscar!"

Quanto vale la statuetta degli Oscar?

La statuetta è composta da una lega di metallo, ricoperta prima di nickel, poi argento e infine placcata in oro 24 carati. E' alta poco meno di 35 centimetri, pesa 4 chili e ha un valore commerciale di 300-400 dollari circa.

Quali film hanno vinto più Oscar nella storia del cinema?

Sono tre, a pari merito, le pellicole ad aggiudicarsi il podio per il maggior numero di Oscar conquistati, tutte con 11 statuette: "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997) e "Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re" (2003). A seguire, con 10 Oscar, "West Side Story" (1961). Con nove "Gigi" (1958), "L'ultimo imperatore" (1987) e "Il paziente inglese" (1996).

Quali attori hanno vinto più Oscar?

In testa alla classifica dei premiati c'è Katharine Hepburn (1934, 1968, 1969, 1982). Nessuno come lei, mentre in sei condividono la seconda piazza con tre statuette a testa. Si tratta di: Walter Brennan (1937, 1939, 1941), Ingrid Bergman (1945, 1957, 1975), Jack Nicholson (1976, 1984, 1998), Meryl Streep (1980, 1983, 2012), Daniel Day-Lewis (1990, 2008, 2013), Frances McDormand (1997, 2018, 2021)

Quali sono gli attori che hanno avuto più nomination?

Meryl Streep detiene il record di 22 candidature, una spanna sopra i suoi inseguitori. Dietro, con 12 candidature, troviamo Katharine Hepburn e Jack Nicholson. Sul gradino più basso del "podio" Bette Davis e Laurence Olivier, con 10.

Migliore regia? Tre volte a una donna

Nella storia dei premi Oscar, solo tre donne sono state premiate alla Miglior regia: Kathryn Bigelow che vinse nel 2010 con "The Hurt Locker", Chloé Zhao, nel 2021, per "Nomadland", e Jane Campion con "Il potere del cane" del 2022. Oltre naturalmente alle tre vincitrici, altre sei hanno ottenuto la nomination per questo premio: Lina Wertmüller (nel 1977 per "Pasqualino Settebellezze"), prima regista donna a ottenere la candidatura, Jane Campion (1994, "Lezioni di piano"), Sofia Coppola (2004, "Lost in Translation"), Greta Gerwig (2018, "Lady Bird") ed Emerald Fennell (2021, "Una donna promettente").

Academy Awards, le conduzioni "donna"

In tema di gender gap hollywoodiano, 19 sono le donne che hanno condotto la serata della premiazione. Tre, tutte insieme, nell'edizione 2022 (Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes). Prima di loro l'ultima donna ad aver presentato la serata degli Oscar è stata Ellen De Generes, nell'edizione del 2014. E' lei l'autrice del selfie stellare più retwittato della storia, quello scattato da Bradley Cooper con il telefono di Ellen: oltre 3 milioni 400 mila. Sono invece 59 gli uomini che hanno condotto gli Awards, alcuni per più edizioni - come Jimmy Kimmel che salirà sul palco quest'anno per la terza volta.