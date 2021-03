Ryan Gosling, Chris Evans e Regé-Jean Page insieme in The Grey Man

I l duca di Hastings si unisce a Ryan Gosling e Chris Evans nell'action thriller dei fratelli Russo, The Gray Man. Ovviamente l'hype per il film è alle stelle

Billy Bob Thornton, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Julia Butters, Alfre Woodard e infine anche il "duca di Hastings" Regé-Jean Page: tutti protagonisti del nuovo action thriller dei fratelli Russo (avete presente la saga di Captain America e degli Avengers?). Un cast di primissimo piano che conta astri nascenti come il protagonista di Bridgerton ma anche stelle affermate (e affascinanti) come Ryan Gosling e Chris Evans che saranno impegnati in quello che, a tutti gli effetti, sembra essere il film più atteso dell'anno. E anche il più costoso. The Gray Man è una vera e propria caccia all'uomo tra ex spie dei servizi segreti basata sul bestseller del 2009 di Mark Greaney, lo scrittore statunitense noto soprattutto per essere stato uno stretto collaboratore di Tom Clancy.

«Il film è un duello mortale tra i due grandi attori che rappresentano due diverse versioni della CIA, cosa può essere e cosa può fare. Per chi è fan di Capitan America: Winter Soldier, questi siamo noi che ci muoviamo in quel territorio in un’ambientazione più realistica, nel mondo reale. Questo è quello che il film significa per noi», ha raccontato uno dei registi, Anthony Russo.

Il personaggio principale del film è proprio Ryan Gosling nei panni di Court Gentry. Gosling è un ex agente della Cia, che si è trasformato in un criminale. Ma l'agente cattivo diventerà a sua volta la preda di un altro ex agente buono, interpretato appunto da Chris Evans.

«La possibilità di lavorare con Gosling e Evans è un sogno per noi - e per chi non lo sarebbe? ndr - e l'idea è di creare un franchise e costruire un intero universo con Ryan al centro. Ci sono assassini professionisti e il personaggio di Gosling viene bruciato dalla Cia mentre il personaggio di Evans ha il compito di catturarlo».

Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images

Insomma l'idea di attori hot come loro che si rincorrono per quasi due ore sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo: una vera e propria gara di bellezza formato thriller. E il film, sulla fiducia si intende, ha già scalato la classifica dei best movies. Da oggi in poi, prima di parlare di cast stellari, dovremmo pensarci bene.