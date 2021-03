Sanremo 2021: i voti a canzoni e look della prima serata

A l via il primo Festival senza pubblico: ecco le nostre pagelle

Quest’anno a Sanremo Achille Lauro sarà ospite fisso ma Fiorello rompe il ghiaccio e mette le mani avanti scendendo dalle scale con un mantello a strascico trapuntato di fiori degno de Il cantante mascherato. Sarà il look migliore della prima serata? La selezione dei giovani è così repentina che dei due ci ricordiamo solo il completo azzurrino e la giacca arancione. E le canzoni? Forse meglio Folcast, vedremo venerdì.

Arisa è la prima big in gara e si presenta con un completo maschile rosso, unghie lunghissime, rosse pure quelle, e un curioso fermacapelli a forma di tubo dorato. La canzone è struggente e a parte qualche stecca d’ordinanza, non si può non fare il tifo per lei. Canzone: 7. Look: 8.

I secondi big in gara sono Colapesce e DiMartino, cantautori navigati del panorama indie, che confermano il trend degli uomini in completi pastello, sarà una specie di messaggio sociale? La pattinatrice non l’abbiamo tanto capita, la canzone dobbiamo risentirla. Canzone: 5. Look: 4.

Aiello arriva sul palco in completo nero ma per quanto ci fossero tutte le buone intenzioni del caso, l'esibizione è la più stonata finora. Alla prossima. Canzone: 4. Look: 4.

È la volta di Francesca Michielin e Fedez, che si esibiscono con Chiamami per nome, scritta insieme a Mahmood. Fedez aveva detto di essere in preda all'ansia e in effetti sul palco è emozionatissimo. La canzone (e i look) però ci piacciono. Già favoriti? Canzone: 7. Look: 7.

ANSA/ETTORE FERRARI Arisa ANSA/ETTORE FERRARI Gaudiano e Folcast

La gara si interrompe per l'ospite che più attendevamo, non ce ne vogliano i pure simpatici Matilda De Angelis e Zlatan Ibrahimović, e cioè Loredana Bertè. Capelli azzurri e minigonna d'ordinanza, ci regala alcune delle nostre canzoni preferite, e ci siamo già dimenticati di quelle che abbiamo sentito finora. Sul palco Loredana ha portato un paio di scarpe rosse come simbolo della lotta al femminicidio, cogliendo l'occasione per ricordare: «Al primo schiaffo bisogna denunciare».

Tocca ora a Max Gazzè, un po' mago Merlino, un po' Albus Silente, un po' Leonardo Da Vinci, un po' non abbiamo capito bene. Canzone: sempre la stessa. Look: 2.