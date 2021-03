Sanremo 2021: i voti a canzoni e look della seconda serata

I l Festival entra nel vivo con gli ultimi 13 big in gara. Cosa ci è piaciuto e cosa no

Fiorello apre anche la seconda serata con un assurdo costume iperpiumato da corvo, l’ispirazione Achille Lauro in versione sfottò sarà il tormentone di tutto il Festival? Simpatico, ma fino a un certo punto. Velocissima selezione dei giovani, passano Wrongonyou con "Lezioni di volo" e Davide Shorty con "Regina". A dire la verità noi preferivamo nettamente gli altri due, Greta Zuccoli, carinissima con super eye-liner e miniabito di cristalli rossi che ha cantato "Ogni cosa di te".

E soprattutto I Dellai, gemelli con il ciuffo che grazie a "Io sono Luca" sono i primi a portare finalmente un po’ di vera scemenza su questo palco quest'anno così malinconico e serioso. Ma la delusione passa subito. Questa modalità canta-elimina istantanea prende un po’ alla sprovvista ma a pensarci non è male, andrebbe estesa a tutta la gara. Magari riusciremmo a guardarla tutta senza abiocco sul divano.

Orietta Berti è la prima cantante in gara e la più attesa dai social. “Stava per farsi arrestare per regalarci questo magnifico vestito, grazie Orietta”, le scrivono su Twitter. Il riferimento è al fatto che la Berti è stata fermata dalla polizia di Sanremo per aver violato il coprifuoco, diventando così la regina dei meme e conquistando almeno altre tre generazioni. Queen. Canzone: 7 e mezzo. Look: 10.

Subito dopo Orietta appare Elodie, conduttrice della seconda serata… vabbè non vale! Dea filiforme in rosso con spacco abissale. Perde un orecchino ma non la battuta. Come Matilda De Angelis è bella, brava e totalmente immune all’emozione da festival. Proprio un’altra generazione. Il secondo big a esibirsi è Bugo, che l’anno scorso ci ha regalato il dramma con Morgan e l’ultimo momento di divertimento collettivo prima che il lockdown e la pandemia si abbattessero su di noi. A un anno di distanza, forse un po’ le capiamo le zuffe di Morgan. Canzone: 5. Look: 5.

Si emoziona invece inspiegabilmente Laura Pausini, fresca di Golden Globe, che viene accolta da Amadeus e Fiorello come una gloria nazionale, giustamente. Canta la sua “Io sì” con gli occhi lucidi. Però poi si fa trascinare da Fiorello in un siparietto che dà nuovo significato alla parola “cringe”. Magari con il pubblico in sala, sarebbe andata meglio. Intanto è la volta della giovane Gaia, il cui look ci piace molto. Probabilmente nel suo caso l’emozione gioca ancora qualche scherzo perché si muove decisamente un po’ troppo, ma le diamo il beneficio del dubbio. Canzone: 5 e mezzo. Look: 8.

Lo Stato Sociale si presenta con “Combat Pop” e uno show un po’ pasticciato. Prima di tutto non canta Lodo Guenzi, frontman e unica faccia nota del gruppo, infatti quando salta fuori da uno scatolone verso la fine del brano, la regia inquadra solo lui per dare un minimo di soddisfazione alle fan. Sul palco si alternano due cantanti e caricature di personaggi pop tipo David Bowie (o è Achille Lauro? Sfotterlo stasera è di moda) Freddie Mercury ma anche il papa. Alla fine non si capisce se vogliono fare gli impegnati o solo un po’ di casino. Canzone 6, look: come cantano loro “ma che senso ha vestirsi da rockstar?”. Ma infatti: 5.

Dopo il tributo de Il Volo a Ennio Morricone, che alla fine emoziona un po’ tutti, tocca al duo La rappresentante di lista (quest’anno ci siamo sbizzarriti con i nomi), composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che all’inizio ci fanno pensare ai Jalisse ma in realtà non sono affatto male. Canzone: 7. Look: 8. Gli sketch di Fiorello sono sempre un tantino troppo lunghi, ma intanto è il momento di Malika Ayane, che torna sul palco dell’Ariston dopo sei anni. Presenza scenica da diva d’altri tempi e voce potente, a noi lei piace sempre. Tosta, e con classe. Canzone: 7 e mezzo. Look: 8.

Il momento serio del festival è per Alex Schwazer, il marciatore campione olimpico che è appena stato scagionato dalla giustizia italiana per una falsa accusa di doping che gli ha fatto perdere l’Olimpiade di Rio la reputazione e la carriera. Una pagina molto brutta per lo sport. È davvero toccante vederlo qui, a testa alta, determinato a tornare a gareggiare.