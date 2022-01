Le celebrity che compiono 50 anni nel 2022

I l tempo vola, anche nel mondo sfarzoso e affascinante dei ricchi e famosi: ecco la carica di "ragazzi e ragazze" che nel 2022 si appresta a varcare la soglia del mezzo secolo.

Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Jennifer Garner, Jude Law, Ben Affleck. Non è la classifica delle star che hanno sbancato il botteghino, ma quella delle celebrity che quest'anno varcheranno il tanto atteso traguardo dei 50 anni. Un'età che, a volte, può spaventare (ma del resto pure entrare nei famigerati "anta" non è uno scherzo), ma che è in grado di riservare grandi sorprese e soprattutto insegnare lezioni importanti.

Il fatidico mezzo secolo che sembra mettere un po' tutti con le spalle al muro è come sostiene Sharon Stone, «Il momento più magico e interessante della nuova fase della nostra vita. È un’età in cui si riscopre il gusto di viziarsi, e farlo non è mai stato così appagante».

A 50anni «Si è ciò che si è, si dà ciò che si può e si prende ciò che si vuole», aveva sottolineato Julia Roberts: basta false cortesie, ingiustificate remore e non necessari scrupoli. E soprattutto basta compromessi. Con gli altri tanto quanto con sé stessi. Perché i 50 sono i nuovi 30 ed è quindi il momento di tirare fuori le unghie e divertirsi.

Ecco chi sono le star che festeggiano questo compleanno importante nel 2022 e che si apprestano a posizionare tasselli significativi nel puzzle dei loro sogni.

Jennifer Garner compie 50 anni il 17 aprile. La Garner è una delle attrici di Hollywood diventata famosa per la prima volta (tardi), nei primi anni 2000 grazie alla serie televisiva Alias, in cui ha iniziato a recitare a 29 anni. Ma ha anche finito presto, preferendo la famiglia alla recitazione.

Anche l'ex marito di Jennifer Garner, Ben Affleck, festeggerà il suo 50esimo compleanno nel 2022. Spegnerà le candeline il prossimo 15 agosto. Il migliore amico e collega di Affleck, Matt Damon, ha compiuto 50 anni nell'ottobre 2020, mentre la sua "ragazza" Jennifer Lopez ha raggiunto il famigerato traguardo nel luglio 2019.

Cameron Diaz compie 50 anni il 30 agosto. Sembra ieri ma, in realtà, sono passati otto anni da quando l' "angelo biondo" si è ritirata dalle scene dopo essere apparsa nel 2014 nella pellicola Annie.

Jude Law ha appena compiuto 49 anni il 29 dicembre. Dovremo quindi aspettare la fine del 2022 per il suo cinquantesimo compleanno. Sono passati più di 20 anni da quando il bel Law è entrato in scena con Il talento di Mr. Ripley: era il 1999 e qualcuno dice che quello resta il suo miglior film. L'ex playboy oggi è impegnato con Phillipa Coan, sposata nel 2019, e con il figlio (il sesto) nato il settembre scorso.

Il 50° compleanno di Gwyneth Paltrow è il 27 settembre. Da tempo è unna star del Web più che dello schermo visto che ha deciso di abbandonare la carriera di attrice e dedicarsi a quella imprenditoriale con il suo brand Goop con cui ha creato un vero e proprio impero.

Considerato uno degli uomini più affascinanti del Pianeta, Idris Elba spegnerà 50 candeline il 6 settembre. Il personaggio di Elba in Wire, Stringer Bell, sarà con noi da 20 anni nel 2022. Altro traguardo importante per l'attore londinese.

La leggenda assoluta Toni Collette compie 50 anni il 1° novembre. E proprio in concomitanza dei suoi festeggiamenti, potremo vederla nel prossimo thriller psicologico di Guillermo Del Toro Nightmare Alley al fianco di Bradley Cooper e Cate Blanchett.

Sofia Vergara sfida davvero le leggi della fisica e dell'invecchiamento, ma in qualche modo compie anche lei 50 anni il prossimo 10 luglio (anche se ha lo stesso aspetto del primo episodio di Modern Family nel 2009 quando aveva 30 anni!).

Dwayne Johnson festeggerà il suo 50esimo compleanno il 2 maggio. Johnson, che oggi è l'attore più pagato al mondo, ha debuttato al cinema più di 20 anni fa nel 2001 con Il ritorno della mummia.

Il 50° compleanno di Thandiwe Newton è il 6 novembre. Con una mossa inaspettata ma sognata per oltre un decennio, la Newton ha cambiato il suo nome da "Thandie", come era conosciuta a Hollywood, alla sua grafia originale "Thandiwe" nel 2021, dopo quasi 30 anni anni di utilizzo del suo nome d'arte.

Tracee Ellis Ross segnerà mezzo secolo sul pianeta il 29 ottobre. La Ross è protagonista di Black-ish dal 2014, ma terminerà dopo la sua ottava stagione nel 2022. E' arrivato il momento di nuove avventure.

Non scordiamoci poi dei protagonisti del nostro cinema, musica e spettacolo: anche la bella Italia ha il suo bel da fare e le sue candeline da spegnere. Ad aprire la carica dei "sonori" cinquantenni è il 6 gennaio Nek, che compie 50 anni in compagnia di un nutrito gruppo di musicisti, cantanti e rapper come J-Ax che li festeggia il 5 agosto, Eminem il 17 ottobre e Morgan il 23 dicembre. Ma anche molti volti noti della televisione festeggiano mezzo secolo: è il caso di Valerio Mastrandrea, che compie 50 anni il 14 febbraio, Edoardo Leo il 21 aprile, Pif il 4 giugno e Fabio Volo il 23 giugno. E poi ancora Anna Falchi, Laura Freddi, Benedetta Parodi, Natalia Estrada, Miriana Trevisan e Alessia Marcuzzi che taglierà l'importante traguardo il prossimo 11 novembre.

Insomma non c'è dubbio che lo "spirito" del 1972 sia la grande star di quest'anno.