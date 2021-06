Torna a teatro lo spettacolo “Donne come noi”

I l 23 giugno alle 19 all’Anfiteatro della Martesana a Milano va in scena "Donne come noi", lo spettacolo tratto dall'omonimo libro scritto dalla redazione di Donna Moderna. È gratuito, basta prenotarsi. Il 29 giugno lo spettacolo è a Parma

Cè chi, con entusiasmo e tenacia, diventata una campionessa: come Irma Testa, prima pugile italiana a gareggiare alle Olimpiadi. Chi combatte ogni giorno contro il crimine: come Teresa Principato, giudice antimafia allieva di Giovanni Falcone. Chi non si è persa d’animo davanti alle avversità della vita: come Giorgia Benusiglio, sopravvissuta a un’epatite fulminante per colpa di una pasticca. Chi ha portato il talento italiano nel mondo: come Fabiola Gianotti, numero uno del Cern di Ginevra. Le loro sono alcune delle storie che ascolterai nello spettacolo "Donne come noi", tratto dal libro scritto dalla nostra redazione ed edito da Sperling & Kupfer. Storie di donne italiane contemporanee che nel loro percorso personale o lavorativo hanno raggiunto i propri obiettivi. Con coraggio, competenza, determinazione. Con la capacità di sognare in grande e la voglia di dimostrare che essere donne non è un ostacolo ma un’opportunità. "Donne come noi" è un emozionante dialogo fra di loro, interpretato dalle attrici Maria Chiara Augenti, Giovanna Famulari, Anna Mallamaci e accompagnato dalle note del violoncello. Non mancare: lo spettacolo è il 23 giugno alle 19 all’Anfiteatro della Martesana a Milano.

PER PRENOTARE IL TUO BIGLIETTO

Manda una email a donnecomenoi@mondadori.it, specificando nell’oggetto “spettacolo”.

"Donne come noi" è aperto a tutti e gratuito.

A seguire, la nostra direttrice Annalisa Monfreda modera il talk con una delle protagoniste che hanno ispirato il libro, Adele Teodoro, ginecologa volontaria in carcere, e Daria Colombo, Delegata del Sindaco per le Pari opportunità. Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano Onlus e in collaborazione con i Centri Milano Donna dei Municipi 2 e 3.

"Donne come noi" va in scena anche a Parma

"Donne come noi" arriva anche a Parma il 29 giugno alle 21 alla Casa della Musica in piazzale San Francesco. Lo spettacolo fa parte del ricco calendario di eventi per festeggiare Parma Capitale della Cultura Italiana 2020+21. E va in scena “arricchito” dalla storia di una parmigiana speciale: Ilaria Bertinelli. Quando scopre che sua figlia Gaia ha il diabete e la celiachia, Ilaria crea oltre 150 ricette che sua figlia, e i bambini come lei, possono mangiare in sicurezza e le condivide sul blog Uno chef per Gaia e nel libro omonimo. Ilaria è protagonista anche del talk che accompagna lo spettacolo, con l’assessora alle Pari opportunità Nicoletta Paci, la manager Manuela Amadei, la direttrice dell’Unità operativa di Oncoematologia pediatrica Patrizia Bertolini e la nostra direttrice Annalisa Monfreda.

PER PRENOTARE IL TUO BIGLIETTO Manda una email a pariopportunita@comune.parma.it.