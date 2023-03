Un nuovo amore per Ambra Angiolini

È l'attore Andrea Bosca la nuova fiamma di Ambra Angiolini. Lo rivela il settimanale "Diva e Donna". Galeotto il set della fiction sulla Protezione Civile girata a Stromboli

Nuova love story per Ambra Angiolini. L'attrice, scrittrice e conduttrice tv farebbe coppia con Andrea Bosca, volto noto del cinema e delle fiction. Lo rivela "Diva e Donna". I due si sarebbero conosciuti sul set della fiction "Protezione Civile" girata a Stromboli la scorsa estate.

Tenerezze alla stazione

Le foto pubblicate dal settimanale "Diva e Donna" mostrano Ambra e Andrea Bosca insieme alla Stazione Termini, in atteggiamenti molto affettuosi.

La scintilla sul set a Stromboli

I due si sarebbero conosciuti sul set della serie "Protezione Civile", girata a Stromboli la scorsa estate. Le riprese della fiction furono funestata da un incendio che devastò parte dell'isola. Dopo un paio di mesi, Ambra era tornata a Stromboli per aiutare gli abitanti a spalare il fango e recuperare oggetti perduti dopo l'alluvione che aveva sconvolto l'isola delle Eolie - in particolare la località Piscità - nella notte fra l'11 e il 12 agosto.

Relazione a distanza fra Ambra e Andrea

La coppia starebbe vivendo una relazione a distanza, con lui che vive a Roma e lei a Milano, ma si incontrerebbero comunque spesso. La coppia non ha ancora ufficializzato la relazione, preferendo mantenere un basso profilo.

I grandi amori di Ambra

Dal 2004 al 2015 Ambra Angiolini è stata legata a Francesco Renga, da cui ha avuto due figli. L'attrice è stata per quattro anni, dal 2017 al 2012, con l'allenatore della Juventus Max Allegri, storia che sarebbe finita a causa del tradimento di lui.

Ambra in questi giorni a teatro

Proprio in questi giorni Ambra, assieme a Ludovica Modugno, sta portando in scena a teatro "Il nodo", testo dell'americana Johnna Adams per la regia di Serena Sinigaglia. Al centro della pièce il tema del bullismo e del difficile confronto con gli adolescenti.

Chi è Andrea Bosca

Andrea Bosca, classe 1980, si è diplomato nel 2003 presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Dopo il debutto in teatro nel 2004, si è fatto conoscere nel mondo del cinema e delle fiction grazie alla miniserie con Pierfrancesco Favino "Pane e libertà" e "Noi credevamo" di Mario Martone, che gli fa vincere un nastro d'Argento insieme al cast e un premio per i giovani talenti a Cosenza. Fra gli altri suoi film, "Gli sfiorati" di Matteo Rovere e "Magnifica presenza" per la regia di Ferzan Özpetek. Nel 2017, insieme ad altri artisti italiani, ha fondato la Onlus Every Child is My Child, un’organizzazione no-profit che si occupa di garantire un futuro e un’istruzione ai bambini che vivono in condizioni difficili, in Italia e nel mondo. L'attore piemontese è stato in passato legato per oltre tre anni con l'attrice siciliana Valeria Bilello.