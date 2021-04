Veleno: la serie tv, Bibbiano e le case famiglia

I l libro inchiesta sui "Diavoli della bassa modenese", diventato anche podcast di successo, ora è una docu-serie. Si intreccia con l'inchiesta "Angeli e demoni" (il caso Bibbiano) e con la questione degli affidi dei minori alle case famiglia, su cui c'è anche una commissione d'indagine. Qui spieghiamo bene tutto

Prima il libro, poi il podcast e ora la docuserie. Su Amazon Prime Video potremo vedere a partire da maggio Veleno in 5 episodi. E sarà sicuramente un successo, com’è stato per il libro, scritto dal giornalista Pablo Trincia (uscito con Einaudi nel 2019) e diventato poi un podcast, realizzato per Repubblica insieme ad Alessia Rafanelli.

La storia vera raccontata da Veleno

Il libro e il podcast raccontano una storia vera, così potente e simbolica da sembrare inventata. Vorremmo che lo fosse, invece si riferisce a fatti per nulla romanzati. Veleno ricostruisce le vicende legate a una presunta banda di pedofili e satanisti (i cosiddetti “Diavoli della bassa modenese”) che alla fine degli anni Novanta portò all’allontanamento di 16 bambini dalle loro famiglie. Molti dei genitori non hanno più rivisto i loro figli, alcuni si sono suicidati, altri sono espatriati, insomma una storia terribile. Vera, ricca di documenti e testimonianza e che nasce, come racconta l’autore, dalla notizia di una donna assolta nel 2014 dopo 16 anni dall’accusa di aver violentato i 4 figli. Da lì partono le indagini di Veleno che dalla provincia italiana allargano poi lo sguardo su una delle più grandi isterie collettive (il panico satanista), esplosa in America negli anni Ottanta. Pericolosi fenomeni di contagio di gruppo che, appunto, inquinano come un veleno.

Una materia melmosa, appiccicosa e nera, che ti resta addosso e ti cambia lo sguardo sulla realtà, un buco nero che ti risucchia, lasciandoti una sensazione di angoscia, smarrimento e paura. Nelle sette puntate del podcast, Trincia e Rafanelli ricostruiscono i fatti, mettendo in luce i molti dubbi sul ruolo svolto da assistenti sociali, psicologi e ginecologi durante le indagini di 20 anni prima, criticandone i metodi e ponendo pesantissime domande sulle conclusioni.

Il link tra Veleno e il caso Bibbiano

Quei professionisti sono gli stessi che, 20 anni dopo, finiscono in manette nell’inchiesta “Angeli e Demoni” (il caso Bibbiano), iniziata nel 2018 e condotta dai carabinieri di Reggio Emilia. Si conclude con 18 misure cautelari nei confronti di politici, medici, assistenti sociali e liberi professionisti. Il processo è attualmente in corso, rallentato dall’emergenza Covid. Gli investigatori, come dichiara due anni fa Pablo Trincia, trovano nel podcast una potente chiave di lettura per decifrare i fatti di Bibiano che li aiuta a formulare le accuse. Bibiano fu proprio «un secondo caso Veleno sventato dalla procura di Reggio Emilia», come scrisse su Facebook lo stesso Trincia. «Hanno arrestato Claudio Foti, responsabile del Centro Hansel e Gretel di Torino, lo stesso da cui provenivano le psicologhe che avete visto interrogare i bambini di Veleno». Il legame insomma è chiaro, sarà il processo a stabilire le varie responsabilità.

Il giro d'affari degli affidi retribuiti

Secondo il sostituto procuratore, gli indagati avevano messo in piedi da diversi anni un redditizio sistema di “gestione minori”, un giro d’affari da parecchie migliaia di euro, finalizzato ad allontanare i bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito ad amici e conoscenti, per poi sottoporre i minori a un programma psicoterapeutico. Tra gli affidatari, anche titolari di sexy shop, persone con problematiche psichiche e figli suicidi. Inoltre risulterebbero anche due casi di abusi sessuali presso le famiglie affidatarie e in comunità, successivi all’illegittimo allontanamento.

Il business delle case famiglia

Sia Veleno che l'inchiesta "Angeli e Demoni" cercano di squarciare il complicato intreccio tra giustizia, servizi sociali dei comuni, case famiglia e affidi. Vincenza Palmieri, Presidentessa dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF) e Fondatrice dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari (ANPEF), ha appena scritto il libro La filiera psichiatrica in Italia. Da Basaglia a Bibbiano e fino al tempo del Coronavirus, in cui denuncia l'intero sistema. «In Italia su dieci bambini uno è affidato al servizio sociale e questi sono i dati comunicati dal garante dell’Infanzia. 40mila minori sono fuori dalla famiglia, sono stati arrestati e deportati in affido. Conosco le loro storie e le loro famiglie. Quando si libera un posto in una casa famiglia si ‘pesca’ nelle famiglie con assetti problematici e invece di aiutare questi nuclei, invece di intervenire con progetti risolutivi e sussidi, si sottrae il minore. Così le famiglie diventano una miniera di persone da cui attingere denaro e profitti. Nel mio ultimo libro denuncio questo stato di cose. Un excursus storico-politico ed economico di quello che è il business che purtroppo ha come bacino di guadagno le fasce minorili».

La commissione d’inchiesta sulle case famiglia e i fondi pubblici

Per sorvegliare il lavoro delle case famiglia e come vengono gestiti i fondi è stata approvata nel 2020 una Commissione d’inchiesta bicamerale, che però non è mai partita. La deputata Veronica Giannone è tra le promotrici. «La Commissione potrebbe vigilare non solo sulle case famiglia, anche attraverso semplici verifiche sui bilanci, ma anche sull’operato dei Tribunali dei Minori e dei servizi sociali. Non è mai stata attivata. Perché? Il fatto è che il controllo dell’utilizzo dei fondi da parte degli enti e delle case famiglia – prosegue - è poco efficiente e si presta facilmente a essere eluso. Le case famiglia hanno un potere eccessivo che non dovrebbero avere. Inoltre, è il metodo di finanziamento delle strutture collocatarie a esporre, almeno potenzialmente, a un corto circuito grave per cui i fondi pubblici sono erogati in base al numero dei minori ricoverati e alla durata di ciascun collocamento. Più il minore rimane nella struttura, più aumenta la somma di denaro pubblico erogata» conclude Veronica Giannone. «Per questo motivo, le valutazioni dei gestori delle comunità dovrebbero essere considerate con diffidenza e sottoposte a verifica».