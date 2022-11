Bollette della luce, addio tutela per i condomini: cosa fare

T ra due mesi finirà il mercato tutelato per le bollette della luce per i condomini che verranno equiparati a "microimprese". Se la legge non cambia, occorre passare al libero mercato, e i costi salgono

Dopo la batosta sulla bolletta della luce domestica, potrebbe arrivare quella sui condomini. Il primo gennaio scatta infatti per questi ultimi lo stop al mercato tutelato dell'elettricità, e le utenze che hanno ancora un contratto nel servizio di maggior tutela dovranno scegliere un fornitore nel libero mercato.

Bollette condomini: termina il mercato tutelato

Non parliamo di utenze "casalinghe" - per quelle lo switch è fissato nel 2024 - ma dei contratti della luce per nelle parti comuni degli edifici, dalle scale ai giardini, dal cancello elettrico all'ascensore, che paghiamo nelle rate del condominio.

A lanciare l'allarme è Marco Vignola, responsabile energia dell'Unione nazionale dei consumatori, che ha denunciato un paradosso nato da un vuoto normativo. «Le utenze dei condomini non sono classificate come utenze domestiche, e per legge rientrano tra “le altre utenze”, assieme a imprese, studi professionali, bar o negozi. Di conseguenza, poiché per queste ultime il passaggio definitivo al mercato libero è fissato al 1 gennaio 2023, anche i condomini dovranno adeguarsi. Diversi amministratori di condominio, intanto, stanno già ricevendo dai venditori lettere di avviso che ricordano loro la scadenza».

Rischio rincari per i condomini che restano nel mercato tutelato

«Chi ha già un contratto nel libero mercato non ha di che preoccuparsi, perché non cambierà nulla», rassicura Vignola. «Diverso è il discorso per i condomini che sono ancora nel servizio di tutela». In questo caso, se entro fine anno non sarà stato effettuato il passaggio, a gennaio le utenze passeranno al cosiddetto “Servizio a tutele graduali”.

Bollette: cos'è il servizio a tutele graduali

In altre parole saranno assegnate ai venditori che si sono aggiudicati la fornitura nella regione di riferimento attraverso un'asta. Saranno loro a garantire l'erogazione del servizio, che non subirà interruzioni. A cambiare saranno però le condizioni economiche del contratto. Se fino a oggi chi è nel servizio di maggior tutela paga le tariffe “nazionali” stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, chi entrerà nel Servizio a tutele graduali dovrà attenersi ai prezzi stabiliti dai singoli venditori in fase di asta. E non è detto che saranno più convenienti. «Molto cambierà in base al territorio, ai consumi e a quanto stabilito dall'azienda. Di certo le tariffe saranno variabili e al Pun, il prezzo unico di riferimento all'ingrosso su cui vengono costruite le tariffe nazionali, sarà aggiunto uno spread, una componente fissa che andrà all'azienda».

L'alternativa del libero mercato anche per i condomini

Per evitare il Servizio a tutele graduali, i condomini dovranno passare a libero mercato. Anche in questo caso, però, la batosta potrebbe essere dietro l'angolo, perché in questo momento i prezzi praticati sono ai massimi storici. Secondo il Codacons, nel mercato libero il costo dell’elettricità è quasi quadruplicato, salendo del 329% in un anno, mentre nel tutelato l'incremento è "solo" raddoppiato, passando al 91,5%.

Gli amministratori: i condomini devono essere utenze familiari

Non sono solo le associazioni dei consumatori a protestare. L'Anaci, l'associazione degli amministratori condominiali, ha chiesto di incontrare l'Arera per trovare dei correttivi. «Non ci sono leggi né delibere che equiparano i condomini alle microimprese», spiega il presidente Francesco Burrelli. «Abbiamo chiesto subito un tavolo di confronto con l'Autorità, per discutere di questo aspetto e chiedere che i condomini vengano formalmente considerati utenze familiari».

Cosa fare: per cambiare venditore serve la delibera condominiale

E se la situazione non dovesse cambiare? In tal caso, la prima cosa da fare è informarsi se l'utenza condominiale è ancora nel servizio di maggior tutela. In caso positivo bisognerà incaricare l'amministratore di cercare un gestore nel mercato libero. Non sarà semplice trovare proposte convenienti in questo periodo storico, ma potrà essere utile guardare le proposte sul ilportaleofferte.it, il comparatore ufficiale dell'Authority. «Bisognerà poi comportarsi come quando si sceglie un qualsiasi fornitore», suggerisce Vignola. «In assemblea saranno portate una o più proposte, e il condominio dovrà deliberare sul da farsi».