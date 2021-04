Elettrodomestici: pezzi di ricambio per 7 anni

«Mi dispiace, il pezzo di ricambio non c’è». Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere al momento di riparare il vecchio frigo o la lavastoviglie? Il problema dei ricambi introvabili è diffusissimo, tanto che, per allungare la vita sempre più breve degli apparecchi, è intervenuta la Commissione europea. E, grazie alla direttiva Ecodesign, dal 1° marzo 2021 i produttori di elettrodomestici sono tenuti a garantire pezzi di ricambio per almeno 7 anni dall’uscita di produzione di ogni modello.

Cosa dice la direttiva

«Le nuove norme valgono solo per elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori e display, ma non per gli smartphone o i laptop» spiega Maria Pisanò del Centro europeo consumatori. L’obbligo riguarda i modelli immessi in commercio dal 1° marzo 2021, che devono avere determinate caratteristiche, non quelli precedenti. Tieni presente, però, che diverse case produttrici si sono adeguate con anticipo alla normativa: se devi fare un acquisto, informati in negozio.

Per gli apparecchi comperati di recente, invece guarda se nella scheda tecnica c’è l’indicazione della direttiva Ecodesign 2009/125/CE

La sostituzione deve essere semplice

Per le componenti più complicate da installare devi rivolgerti a riparatori professionisti e autorizzati. Ma gli altri pezzi, per esempio oblò di lavatrici, guarnizioni o accessori come gli erogatori di detersivo, si possono ordinare sul sito del produttore, come già avviene oggi. Inoltre le riparazioni più semplici potrai farle in casa: la direttiva prevede infatti che tutti i nuovi modelli debbano essere progettati in modo che chiunque possa smontarli senza attrezzi particolari.

Se il pezzo non arriva

I produttori devono assicurare la consegna dei ricambi entro 15 giorni. Se il pezzo non si trova o non arriva, il consiglio è di inviare un sollecito scritto al produttore e, se non risponde in tempi brevi, rivolgersi a un’associazione dei consumatori. Quando la casa produttrice ha sede in un altro Paese europeo, puoi chiedere aiuto gratuitamente al Centro europeo consumatori (eccnetitalia. it/it/). E se si rompe ora la vecchia lavatrice? «Se la garanzia è scaduta e il modello è fuori mercato non puoi pretendere il pezzo. Se non lo trovassi sui canali tradizionali prova a cercare online: il mercato dei ricambi è in crescita e sono tantissimi i siti specializzati» consiglia Pisanò.