“Vite sottili” è il documentario trasmesso su Real Time il 15 marzo, in occasione della Giornata Nazionale contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. Qui la regista spagnola Maite Carpio ci racconta il suo progetto

15 marzo: Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla

Dal 2012, il 15 marzo si celebra la Giornata del Fiocchetto Lilla per la lotta e la prevenzione dei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), come l’anoressia nervosa e la bulimia. Si tratta di patologie complesse, caratterizzate da un comportamento alimentare disfunzionale e da un'eccessiva preoccupazione per il proprio peso, spesso accompagnata da un’alterata percezione dell’immagine corporea. L’obiettivo di questa giornata è accrescere la consapevolezza e scoraggiare lo stigma sociale, che ancora disincentiva pazienti e famigliari a condividere le proprie difficoltà. Occorre sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare, e non solo perché purtroppo rappresentano la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali, ma anche e soprattutto perché chi ne soffre possa trovare il coraggio di confrontarsi con famigliari e specialisti, e così non sentirsi più solo.

Il documentario sull'anoressia “Vite sottili” su Real Time

In occasione della Giornata Nazionale per la lotta e la prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare, su Real Time viene trasmesso il documentario Vite sottili. Il cortometraggio fornisce agli spettatori uno sguardo sincero, commovente e al tempo stesso medico, sul dilagante fenomeno dei disturbi alimentari. Lo fa attraverso le storie di Lorenza, Beatrice e Irene, tre ragazze in cura all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e delle loro famiglie, in un viaggio emotivo tra malattia e speranza. Prodotto da Garbo Produzioni” per Warner Bros Discovery, il documentario arriva in prima tv esclusiva il 15 marzo alle 22.40 su Real Time e sarà poi disponibile su Discovery+. È stato realizzato dalla regista spagnola Maite Carpio, che qui ci racconta del suo progetto.

L’intervista alla regista di Vite sottili Maite Carpio

Di chi e di che cosa parla Vite sottili?

«Nel documentario conosciamo come si lavora nella struttura specializzata del Bambin Gesù, centro di eccellenza nel nostro Paese per quanto riguarda il trattamento dell'anoressia e dei disturbi alimentari. Oltre alla parte più prettamente clinica, il documentario fornisce anche uno sguardo più personale ed emotivo. Abbiamo infatti avuto la possibilità di seguire tre ragazze con le loro famiglie e di osservare che cosa accade in una casa quando si scopre che una figlia soffre di anoressia».

Come mai avete scelto di raccontare, insieme, tutte e tre le loro storie?

«Il documentario segue il percorso di cambiamento affrontato dalle ragazze. Arrivano con molta paura e poi, piano piano, prendono confidenza e si affidano alla struttura. Ma soprattutto entrano in empatia con le altre ragazze e così si sentono meno sole, capiscono che il loro disturbo non è solo loro, ma riguarda anche altre persone. Insieme, condividono il grande peso che portano sulle spalle, che è quello dell’anoressia». Dal documentario emerge bene la relazione delle ragazze con i medici.

Quanto è importante, per chi soffre di anoressia, trovare il medico giusto?

«È importantissimo. I disturbi del comportamento alimentare, tra cui l'anoressia, sono malattie complesse, che coinvolgono anche la psicologia, l’emotività e le dinamiche famigliari. Per questo servono terapeuti molto specializzati».

“Vite sottili” nasce anche da una sua esperienza personale. Come l’ha ispirata nella realizzazione del documentario?

«Sono entrata in contatto con la struttura del Bambin Gesù perché mia figlia, quando era più piccola, ha sofferto di disturbi alimentari e affrontato lì una terapia. Ho avuto così l’occasione di conoscere il modo di lavorare della struttura e soprattutto incontrare altri genitori che si trovavano nella mia stessa situazione. La mia esperienza personale mi ha permesso di avere un rapporto diretto con i dottori e di raccontarlo poi ai genitori».

“Vite sottili” è pensato per i genitori, che spesso non sanno come affrontare i disturbi alimentari dei figli. Il documentario può essere una guida per loro?

«Assolutamente sì. Di fronte ai disturbi alimentari dei figli, mamme e papà si sentono spesso impotenti, non sanno cosa fare. All’inizio si pensa che sia un problema relazionale, una “normale” manifestazione di ribellione adolescenziale. E così subentra un graduale allontanamento tra genitori e figli. Anche per questo motivo, il percorso d’aiuto necessita il coinvolgimento delle mamme e dei papà. Più parliamo di queste esperienze, più siamo loro d’aiuto. Il documentario vuole proprio mostrare quanto la famiglia sia importante nel percorso di riabilitazione».

E naturalmente il documentario è d’aiuto anche ai ragazzi

«Sì. Il documentario è d’aiuto anche per i ragazzi, perché mostra loro che ci sono tanti coetanei con le loro stesse difficoltà. Più se ne parla, più si elimina lo stigma e il sentimento di vergogna che socialmente connotano i disturbi del comportamento alimentare. Sono un tema che riguarda la salute pubblica».

Concludo chiedendole del titolo del documentario. “Sottili” non fa riferimento solo al dimagrimento fisico.

«Il titolo del documentario è stato voluto da Real Time e Discovery, e a me è piaciuto moltissimo. Sono vite sottili perché sono appese a un filo. E spesso si assottigliano tanto da diventare vite trasparenti. Ma la buona notizia è che di anoressia si guarisce; per questo il messaggio del documentario vuol essere, in ultimo, molto positivo».