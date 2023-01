Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

L 'infanzia a Milano, la laurea in filosofia, il lavoro da giornalista. Poi l'incontro con Giorgia Meloni: galeotta fu una banana. Tutto quello che sappiamo su Andrea Giambruno, l'uomo che, forse, presto sposerà la premier italiana

«Accudisco io nostra figlia Ginevra, Giorgia torna a casa sempre dopo le 23». Così Andrea Giambruno ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando la sua compagna, Giorgia Meloni, è diventata presidente del Consiglio. Il giornalista, che lavora a Mediaset, è il primo First Gentleman italiano. Presto, secondo gli ultimi rumors, potrebbe sposare la premier italiana.

Un adolescente taciturno e introverso

Nato a Milano quarantuno anni fa, Andrea Giambruno è giornalista professionista, cura la rassegna stampa per Tgcom24 ed è anche autore di numerosi programmi televisivi di successo. Suo padre Elio era un commerciante, gli ha insegnato la gentilezza e l'eleganza. Da sua madre Flavia ha, invece, imparato a tenere sempre la barra dritta. Ha anche una sorella, Ilaria, alla quale è molto legato. Durante l'adolescenza era un ragazzo taciturno e introverso.

Andrea Giambruno: la telefonata che gli ha cambiato la vita

Andrea Giambruno si è diplomato al liceo scientifico a Monza, ha praticato arti marziali e ginnastica e si è laureato in Filosofia all'università Cattolica. Quindi, ha iniziato la carriera da giornalista a Telenova. Nel 2009 ha ricevuto una telefonata che gli ha cambiato la vita. A farla è stata Gigliola Barbieri, capo autrice di Kalispéra!, il programma che conduceva in quel periodo Alfonso Signorini. Poche parole: «Ti aspetto domani a Mediaset, arrivederci». Giambruno ha saputo cogliere questa opportunità al volo. In seguito, ha collaborato a diversi programmi Mediaset, come Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Dal 2020 ha condotto Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1. Ma lo scorso settembre, dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni, si è preso una pausa dalla conduzione del tg. «È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità», ha spiegato.

Come ha conosciuto Giorgia Meloni

Infatti, da otto anni Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni. La coppia ha una figlia, Ginevra. Vivono nel quartiere Ardeatino a Roma. Su Instagram si definisce “Giornalista. Volto Mediaset. Papà di Ginevra. Compagno di Giorgia”. Ma il suo profilo è completamente vuoto: non un post, non una foto, nulla. Giorgia Meloni, invece, condivide diverse foto della loro vita insieme. Ma come si sono conosciuti? A spiegarlo è stato lo stesso Giambruno, che ha raccontato al magazine Chi di avere incontrato per la prima volta Giorgia Meloni durante una puntata di Quinta Colonna. All'epoca lui lavorava come autore del programma. Poco prima della messa in onda, vide la Meloni con una banana in mano. Infatti, la futura premier non aveva avuto tempo di pranzare ed era affamata. Giambruno le strappò il frutto dalle mani. Dopo la trasmissione, Giorgia Meloni fece il primo passo: gli inviò un messaggio. Da quel momento presero a scriversi, fino a innamorarsi.

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni presto sposi?

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni sono una coppia solidissima. Il 6 settembre del 2016 hanno avuto una figlia, Ginevra Giambruno. La bambina è nata a Roma e frequenta la scuola materna. La Meloni ha raccontato a Verissimo che il suo compagno non soffre per il ruolo politico che lei ricopre. Ha poi spiegato che hanno provato ad avere un altro figlio, ma non è arrivato. Giambruno, invece, della Meloni ha detto che ha solo due difetti: la mania dell’ordine e l'essere una ritardataria cronica. La coppia non si è mai sposata, ma secondo alcuni rumors sarebbe in procinto di farlo.

Andrea Giambruno: «Sono fiero della madre di mia figlia»

Tanto sono legati, che nel febbraio del 2021 Andrea Giambruno ha difeso pubblicamente la sua compagna. Lo ha fatto durante la rassegna stampa di Tgcom24, rispondendo a un insulto del professore Giovanni Gozzini. «Per coloro che non lo sapessero, sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia», ha detto in quella occasione Giambruno, «sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci sono altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in altri termini. Mi permetto solo di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze. Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi».

«Organizzarsi è stato un girone dantesco»

Dopo la vittoria alle elezioni della leader di Fratelli d'Italia, lo scorso 25 settembre, Andrea Giambruno si è ritrovato a fare il papà quasi a tempo pieno. «Organizzarsi è stato un girone dantesco», ha spiegato, «sapevo che Giorgia avrebbe dovuto viaggiare tanto, ma non pensavo tutti i giorni. È stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, Indonesia. Persino dormire a casa per lei è complicato, non so davvero come faccia. Anche quando è a Roma non arriva prima delle 23». Quindi, ha spiegato che, anche se ha abbandonato la conduzione dei tg di Mediaset, resta sempre un giornalista. Per questo, è tornato in diretta sul Diario del giorno del Tg4 con uno speciale sull’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro. Il suo ritorno in tv ha scatenato polemiche. Ma lui ha risposto: «Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?».