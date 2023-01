G iorgia Meloni, la prima premier nella storia d’Italia, racconta la sua nuova vita «da maratoneta» in questa intervista esclusiva della direttrice di Donna moderna, Maria Elena Viola. Qui trovi un estratto, l'intervista completa è in edicola dal 26 gennaio



Il 15 gennaio è stato il suo compleanno. Una buona stella ha voluto che cadesse di domenica, almeno le candeline (46) è riuscita a spegnerle in famiglia.

Giorgia Meloni: donna, giovane e mamma

Dal 22 ottobre dello scorso anno, da quando cioè l’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi le ha passato il testimone con la rituale consegna della campanella, per Giorgia Meloni non esistono più weekend né anniversari né feste. Si lavora, si lavora sempre. Nei primi 100 giorni dall’inizio del suo mandato di cose ne ha fatte, dimostrando agli scettici che si può essere donna, per di più giovane e madre, e governare un Paese. Concetto ampiamente sdoganato nel resto del mondo (pensiamo alla collega finlandese Sanna Marin e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che di figli ne ha 7), ma da noi ancora nuovissimo, essendo il primo caso nella storia d’Italia.

La conciliazione: una grande responsabilità

Una responsabilità mica da ridere. Perché diventare il prototipo istituzionale delle pari opportunità e della famigerata “conciliazione” impone impegno e attenzione su questi temi rispetto a tutta la popolazione femminile. Dal nostro premier (ma ci piacerebbe dire “nostra”), comunque la si pensi, ci aspettiamo grandi cose. Essendo riuscita dove altre, magari altrettanto meritevoli, hanno fallito: espugnare la fortezza di Palazzo Chigi. Una volta lì, non ci sono scuse: è possibile - e bisogna - cambiare le cose. Intanto la sua vita com’è cambiata?

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen

Giorgia Meloni: la nostra intervista esclusiva (estratto)

Prima donna premier nella storia d’Italia e, in più, mamma di una bimba di 6 anni. Il bilancio “personale” di questi primi 100 giorni.

«La mia vita è diventata più frenetica, ma non meno entusiasmante. Servire la Nazione come Presidente del Consiglio è un privilegio che va onorato ogni giorno con tanto lavoro, dedizione e senso di responsabilità. Certo, lei può immaginarlo, questo ha reso ancor più complicato riuscire a conciliare famiglia e lavoro, ma cerco di mettercela tutta per ritagliarmi più tempo possibile per stare con Ginevra. A volte riesco di più, altre meno, ma ho la fortuna, che tantissimi altri genitori in Italia non hanno, di poter contare su diverse persone che mi danno una mano. Andrea è un padre straordinario, estremamente presente e attento, e sa arrivare dove io non riesco. Poi ci sono mia sorella Arianna, i nonni di Ginevra, la mia assistente Patrizia che risolve mille problemi, la tata di Ginevra, Betty, che ormai è parte della famiglia: sono insostituibili, e insieme a me fanno i salti mortali per stare dietro a tutto».

Ci racconti una sua giornata tipo.

«È un po’ come essere dentro un grande frullatore. Palazzo Chigi è una macchina che lavora h24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Non ci si ferma mai. Enrico Mentana la definirebbe una “maratona”. È esattamente così: si è sempre in diretta, senza pause. Il rischio è quello di essere completamente assorbiti, essere risucchiati del tutto, senza lasciare spazio a se stessi e alla famiglia. Faccio il possibile per accompagnare mia figlia a scuola, quando riesco, e per tornare a casa alla sera per metterla a dormire, come ho cercato di fare sempre. Leggerle i libri, giocare e parlare prima che si addormenti è la nostra tradizione. Per questo cerco di limitare al massimo le notti fuori casa, facendo di tutto per tornare anche quando sono all’estero. Certo, a volte è impossibile, ma cerco di non perdere tempo, di comprimere al massimo l’agenda. Preferisco saltare il pranzo che tornare troppo tardi la sera. Non solo perché è importante per Ginevra, e per Andrea, ma perché lo è per me. Ci sono giornate che sembrano tragiche, poi torni a casa, stai un po’ con Andrea, con Ginevra e il suo entusiasmo, sai che stanno bene, e ti rendi conto che tutto il resto si supera«.

L’Italia è un Paese in cui la conciliazione tra famiglia e carriera è ancora difficile. I dati ci dicono che molte donne lasciano il lavoro o scelgono il part time al primo figlio, per mancanza di aiuti. Quelle che investono sulla carriera spesso sono costrette a grosse rinunce. Come prima donna premier, sente la responsabilità di attuare una serie di politiche che favoriscano il famoso “work-life balance”?

«Purtroppo, viviamo in un modello sociale che finora non ha considerato la genitorialità come un valore aggiunto o una risorsa ma come una penalità. E l’organizzazione del lavoro finisce per incidere in modo più pesante su chi è donna e madre. Bisogna invertire questa tendenza. Occorre sostenere il lavoro femminile, incentivare le imprese che assumono donne e sostenere tutti gli strumenti, sia pubblici che privati, di conciliazione vita-lavoro. Con questa manovra di bilancio abbiamo già dato primi importanti segnali: abbiamo aumentato del 50% l’assegno unico per il primo anno di vita del bambino, e per 3 anni alle famiglie numerose. Abbiamo esteso di un mese il congedo retribuito all’80%, e quel mese si può usare fino al sesto anno di vita del bambino. Abbiamo portato al 5% l’Iva sui prodotti per la prima infanzia. Un miliardo e mezzo di euro in una manovra con scarse risorse è stato destinato alla famiglia. Intendiamo proseguire su questa strada e fare di questo tema uno degli obiettivi di legislatura. Anche sul fronte culturale, per far riscoprire la bellezza di mettere al mondo un bambino e far comprendere che i figli sono una risorsa per la Nazione. Perché se non torniamo a produrre “Pil demografico”, i nostri “anni di futuro”, l’Italia è destinata a scomparire».

Continua a leggere la nostra intervista a Giorgia Meloni nel numero in edicola dal 26 gennaio.