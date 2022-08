Covid, nuovo vaccino e quarantena: le novità

S i avvicina l'inverno e arrivano nuovi vaccini: l'Ema ha iniziato l'iter per approvare il nuovo Pfizer contro Omicron. Intanto si accorcia la quarantena

Mentre la scuola si prepara al ritorno degli insegnanti e poi degli studenti in classe, con nuove norme meno stringenti, anche il mondo sanitario guarda all'autunno e in particolare alla possibilità di contare su nuovi vaccini più efficaci contro la variante Omicron e le sottovarianti 4 e 5.

L'Ema sta valutando il nuovo vaccino Pfizer

L'Agenzia europea del farmaco ha avviato la valutazione del nuovo vaccino prodotto da Pfizer e BioNtech, che risulterebbe più efficace nei confronti di Omicron. A farlo sapere è stata la stessa azienda via Twitter. Al momento, infatti, i prodotti disponibili sono quelli messi a punto con i primi ceppi del virus, cioè quello originario di Wuhan e Alfa.

L'esigenza di disporre di un vaccino più mirato è stata sottolineata anche all'Oms, che ha esortato a sottoporsi alla quarta dose.

L'appello alla quarta dose per anziani e fragili

L'appello non è nuovo, ma ora si rende necessario, con l'avvicinarsi dell'autunno, la ripresa delle scuole e il ritorno a una vita maggiormente al chiuso. Nel giro di «poche settimane, si prevede che la Regione Europea raggiungerà i 250 milioni di casi confermati di Covid-19 da inizio pandemia due anni e mezzo fa. Con l'avvicinarsi dell'autunno-inverno, prevediamo un aumento dei casi, con o senza una recrudescenza dell'influenza stagionale in Ue», ha spiegato il direttore Oms Europa, Hans Kluge.

Da qui il monito: «La priorità ora è somministrare una seconda dose di richiamo del vaccino anti-Covid ai più vulnerabili, inclusi gli anziani, gli individui immunocompromessi e quelli con patologie pregresse - ha proseguito Kluge - Stiamo anche esortando i paesi a somministrare il vaccino antinfluenzale insieme al vaccino Covid, quando possibile».

Come cambia la quarantena: solo 5 giorni

L'altra novità importante, che riguarda da vicino l'Italia, ha a che fare con la quarantena. Il periodo di isolamento in caso di positivi asintomatici, infatti, scende a soli 5 giorni dai precedenti e attuali 7. La decisione finale non è ancora arrivata, ma secondo indiscrezioni la misura è stata oggetto di discussione da parte del Consiglio Superiore di Sanità che si è riunito nelle scorse ore e che sarebbe favorevole.

A cambiare sarebbe anche il periodo complessivo di quarantena, che scenderebbe dalle attuali 3 settimane (21 giorni) a 15. Il motivo sta nella constatazione della minor infettività dopo questo lasso di tempo con la variante Omicron e le sue sottovarianti.

Meno inquinamento, meno Covid: ora è ufficiale

Intanto, sempre sul fronte delle novità in tema Covid, emerge il ruolo dell'inquinamento sulla malattia. Secondo uno studio condotto dalla Società di Medicina Ambientale, SIMA, il Covid ha avuto maggiore diffusione nelle città e province più inquinate. La ricerca è stata condotta in collaborazione con la facoltà di Medicina dell’Università Complutense di Madrid e con l’Università del Sannio; ad essere analizzate sono state 10 province italiane e 8 province spagnole, con una popolazione superiore a 500 mila abitanti. Tra queste anche le capitali Roma e Madrid, insieme a Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, Barcelona, Valencia, Siviglia, Saragozza, Malaga, Las Palmas e Bilba.

A essere analizzato dagli scienziati è stato l’impatto in termini di infezioni, ricoveri e decessi che il Covid ha prodotto nelle diverse zone studiate, e si è avuta la conferma di quanto già sospettato in passato. In particolare, per ogni incremento di un chilometro quadrato di aree verdi urbane, ogni 100 mila abitanti ci sono stati 68 contagi in meno in un anno, 1 ricovero in meno e 115 decessi in meno.

Al contrario, per ogni incremento di un microgrammo per metro cubo di PM 2.5 ogni 100 mila abitanti si sono registrati 367 contagi, 2 ricoveri e ben 796 decessi in più.