Lo studio: la cannabis aumenta l’intensità dell’orgasmo

U na ricerca, che ha coinvolto centinaia di partecipanti, ha ipotizzato la connessione fra l'orgasmo e il rilassamento dovuto al principio attivo della cannabis

Ci sarebbe una connessione fra il principio attivo contenuto nella cannabis e l'orgasmo femminile. Lo rivela uno studio condotto da alcuni ricercatori americani su centinaia di partecipanti, sia uomini sia donne. Secondo la ricerca, le donne che avevano assunto sostanze psicoattive come marijuana o hashish prima dell'attività sessuale avrebbero avuto maggiori probabilità di raggiungere orgasmi più intensi e multipli. In base a questi risultati, emerge come il principio attivo della canapa indiana potrebbe trovare interessanti applicazioni per curare le disfunzioni sessuali.

Cannabis e soddisfazione sessuale

La ricerca, condotta dalla East Carolina University e dalla North Carolina State University, è stata pubblicata sul Journal of Cannabis Research ed ha coinvolto oltre 800 persone, tra i 18 e gli 85 anni. Oltre il 70 percento dei partecipanti, sia uomini che donne, ha riferito un aumento della soddisfazione sessuale dopo l'uso di cannabinoidi.

Il principio attivo della cannabis

Secondo lo studio, la soddisfazione sessuale sarebbe strettamente connessa al rilassamento determinato dal THC, il principio attivo della cannabis denominato per esteso "tetraidrocannabinolo". La struttura chimica del THC agisce come un neurotrasmettitore. Invia messaggi chimici nel sistema nervoso, influenzando le aree del cervello connesse a piacere, memoria, concentrazione, movimento e percezione sensoriale e del tempo. A causa della somiglianza nella struttura, il THC è riconosciuto dal corpo e, quindi, può alterare la normale comunicazione cerebrale.

"Aiutare a ridurre le disparità di genere nel piacere"

"Nel complesso, l'uso di cannabis tende ad avere un'influenza positiva sul funzionamento sessuale percepito e sulla soddisfazione degli individui, nonostante il sesso o l'età, e la cannabis potrebbe aiutare a ridurre le disparità di genere nel piacere sessuale", hanno scritto i ricercatori nello studio americano.

Orgasmo femminile più raro di quello maschile

"Mentre oltre il 90% degli uomini dice di provare regolarmente l'orgasmo - si legge - il dato nelle donne scende a meno del 50%". "Solo il 6 percento ha riferito di provare sempre un orgasmo durante il sesso".

Il ruolo di gusto e tatto

Più del 70% degli intervistati, inoltre, ha dichiarato che l'assunzione di cannabis ha migliorato gusto e tatto. Due sensi molto usati durante i rapporti sessuali e che, sottolineano i ricercatori, potrebbero aumentare il funzionamento e la soddisfazione sessuale generale.

Masturbazione, cannabis e orgasmo

I partecipanti allo studio hanno risposto anche a tre domande relative alla masturbazione: se praticavano l'autoerotismo, se usavano la cannabis prima di masturbarsi e, in tal caso, in che modo essa influiva sul loro piacere. Circa l'88% ha risposto positivamente al primo quesito, il 76% ha dichiarato di aver usato cannabis prima di masturbarsi e il 62% di aver provato orgasmi intensi.