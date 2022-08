L a posta del cuore. Risponde la scrittrice Chiara Gamberale

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Cara Chiara

sono E., ho 30 anni, e mi piace pazzamente un ragazzo di 34. Abbiamo lavorato insieme per 10 mesi, finché un giorno abbiamo fatto sesso e iniziato una relazione-di-letto. Lui è fidanzato, da un paio d’anni, con una ragazza di 40. Non si tratta solo di attrazione fisica, perlomeno non per me. Continuo a chiedermi se lui si sia davvero accorto di me, di chi sia realmente, di quello che provo. Tempo fa mi sono trasferita in un’altra città e le cose non sono cambiate, anzi. Ci sentiamo sempre e il mio innamoramento non si è affievolito. Mi manca, e non so che cosa fare.

E.

Mia cara E. io dico di sì, parlagliene, seppellisci l’imbarazzo e prendi la rincorsa. Trova il modo almeno di fargli capire quello che provi, fosse solo per non far sì che il tuo corpo-cuore, chiamiamolo così, si abitui a vivere in questo limbo che alla lunga potrebbe trasformarsi in una confortevole prigionia. Più li nutri senza un fuoco, più i dubbi sbandano e deformano anche le poche certezze conquistate. E se non dovesse farti approdare dove speri, un confronto diretto tra di voi potrà comunque aiutarti a superare questo innamoramento in direzione di un altro che più ti corrisponde. L’hai mai ascoltata la canzone di Malika Ayane Tre sono le cose? Mi è tornato in mente leggendo la tua storia. Dimmi se questi verso non vi raccontano: «Deciditi a capire che non mi servono fiori/spiegami senza parlare che senso hai/costringiamo la notte a non far rumore…». Ti abbraccio.

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)